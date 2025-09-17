Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Reuters: Украине нужно докупить газ на один млрд долларов для отопительного сезона
Для прохождения предстоящего отопительного сезона Украине потребуется закупить газ на сумму от 500 млн до одного млрд долларов, сообщили СМИ.
Reuters ссылается на собственные расчеты и заявления представителей украинских энергетических компаний. Как уточнил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко, на сегодняшний день на Украине накоплено около 11 млрд кубометров газа. Это составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 млрд кубометров, передает РИА «Новости».
Бывший глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон напомнил, что для зимы прошлого года Украина подготовила 12,8 млрд кубометров газа, однако этих запасов оказалось недостаточно.
Напомним, в четверг поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию был остановлен.
В августе бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай.