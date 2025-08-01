Экс-советник Кучмы Соскин заявил о риске катастрофы из-за саранчи и дефицита газа

Tекст: Вера Басилая

Украину уже этой зимой может ожидать гуманитарная катастрофа из-за нехватки газа и масштабного нашествия саранчи, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

«Мертвые города разрушенные, засуха сейчас, саранча, уничтожение урожая. <…> Что тогда будете делать? Кушать нечего будет. Газовые хранилища пустые, газа нет, электричества не будет», – заявил Соскин.

По его словам, представители киевской власти, включая крупных бизнесменов вроде Рината Ахметова, могут покинуть страну на зиму, оставив население в сложных условиях. Он считает, что предстоящие холода и отсутствие ресурсов создадут серьезные трудности для большинства украинцев.

Ранее украинские СМИ сообщили о распространении саранчи, которая угрожает урожаю в ключевых аграрных регионах страны. Особенно сильно пострадали посевы подсолнечника в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, а также в частях Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко еще 9 июня предупреждал о риске реального дефицита газа этой зимой. По его данным, для безопасного прохождения отопительного сезона Украине не хватает около 10 млрд кубометров топлива.

Ранее сообщалось, что аграрии на юге Украины фиксируют массовое повреждение посевов подсолнечника саранчой из-за невозможности борьбы с насекомыми у линии фронта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов.



