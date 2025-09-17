Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
Каллас: ЕК планирует усилить санкции против банков и энергетических компаний из России
Еврокомиссия планирует усилить давление на российский финансовый и энергетический секторы в рамках нового, 19-го пакета санкций, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.
«Еврокомиссия скоро представит свой 19-й пакет санкций. Мы должны сильнее ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптобиржам и кораблям теневого флота. Лишение Москвы средств для ведения войны – важный способ положить конец этому конфликту», – цируент Каллас РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.
Напомним, Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия ужесточила контроль за экспортом оборудования двойного назначения из Евросоюза, чтобы ограничить доступ России к передовым технологиям.