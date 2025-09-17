Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева саботировать политику нынешней администрации США по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

По его словам, в Киеве «пытаются всячески саботировать» линию американской администрации, что проявляется в действиях украинских властей на различных внешнеполитических площадках.

Также Лавров на круглом столе для зарубежных послов затронул вопрос участия Европы в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что Европа пытается «достаточно беспардонно» вернуть себе место за столом переговоров, однако, руководствуясь позицией реваншизма и стремлением нанести России стратегическое поражение, не заслуживает присутствия на переговорах.

Ранее амглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что противники мирного процесса по Украине препятствуют реализации договоренностей между Россией и США, заключенных после встречи в Анкоридже. Рябков также заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины.

Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил блокировку переговоров по Украине Европой.