Лавров заявил о саботаже Киева линии США по Украине
Киевские власти пытаются подорвать текущие инициативы Вашингтона по ситуации на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева саботировать политику нынешней администрации США по украинскому урегулированию, передает ТАСС.
По его словам, в Киеве «пытаются всячески саботировать» линию американской администрации, что проявляется в действиях украинских властей на различных внешнеполитических площадках.
Также Лавров на круглом столе для зарубежных послов затронул вопрос участия Европы в переговорах по Украине, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что Европа пытается «достаточно беспардонно» вернуть себе место за столом переговоров, однако, руководствуясь позицией реваншизма и стремлением нанести России стратегическое поражение, не заслуживает присутствия на переговорах.
Ранее амглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что противники мирного процесса по Украине препятствуют реализации договоренностей между Россией и США, заключенных после встречи в Анкоридже. Рябков также заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины.
Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку по Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил блокировку переговоров по Украине Европой.