Десантники «Молнией» уничтожили опорный пункт ВСУ в Константиновке
В районе поселка Червоное в Константиновке был уничтожен пункт временной дислокации вооруженных сил Украины спецсредством «Молния», сообщил оператор с позывным «Косарь».
Десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР, передает РИА «Новости».
Оператор с позывным «Косарь» сообщил, что подразделение работало по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки, где украинские военные пытались накапливать силы.
Константиновка находится на части территории ДНР, которая контролируется ВСУ. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, оба этих населенных пункта были освобождены российскими войсками в 2025 году.
Ранее российские дроны перекрыли передвижения ВСУ в Константиновке.
Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке.
ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.