  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали восемь украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США
    Польша прекратила требовать репарации от Германии
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Гутерреш признал необходимость реформирования ООН
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    Фон дер Ляейн перечислила отрасли, против которых направлен 19-й пакет санкций
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    22 комментария
    17 сентября 2025, 08:33 • Новости дня

    Десантники «Молнией» уничтожили опорный пункт ВСУ в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    В районе поселка Червоное в Константиновке был уничтожен пункт временной дислокации вооруженных сил Украины спецсредством «Молния», сообщил оператор с позывным «Косарь».

    Десантники 299-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, расположенный в поселке Червоное в Константиновке ДНР, передает РИА «Новости».

    Оператор с позывным «Косарь» сообщил, что подразделение работало по пункту временной дислокации ВСУ на окраине Константиновки, где украинские военные пытались накапливать силы.

    Константиновка находится на части территории ДНР, которая контролируется ВСУ. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, оба этих населенных пункта были освобождены российскими войсками в 2025 году.

    Ранее российские дроны перекрыли передвижения ВСУ в Константиновке.

    Подразделения российских войск приступили к удержанию позиций в жилом секторе на восточных подступах к Константиновке.

    ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении.

    16 сентября 2025, 08:49 • Новости дня
    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине

    Sky News: Зеленский потребовал от Трампа четкую позицию по гарантиям безопасности

    Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта, сообщает Sky News.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что выдвинул Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, прежде чем завершить боевые действия, он хотел бы видеть зафиксированные договоренности, поддержанные США и европейскими партнерами.

    Он отметил, что для этого необходима четкая позиция Дональда Трампа. Киевский лидер также добавил, что, по его мнению, единственный путь к прекращению боевых действий заключается во введении определенных гарантий безопасности, причем эти гарантии должны быть реализованы до остановки конфликта.

    Зеленский подчеркнул, что такой документ и поддержка со стороны США и Европы крайне важны для урегулирования ситуации.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Киев готов рассмотреть возможность заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения при условии предоставления гарантий безопасности и присутствия европейских военных инструкторов.

    Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости обеспечения безопасности Украины за счет России.

    Комментарии (26)
    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (13)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Reuters: Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа согласовала предоставление Украине первого пакета военной помощи, полностью оплаченного европейскими союзниками, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, такое решение принято на фоне договоренности, достигнутой ранее между США и странами Евросоюза, передает ТАСС.

    В июле Трамп сообщил, что США и европейские государства достигли формата, при котором поставки американских вооружений для Киева будут оплачиваться ЕС. По словам президента, новая схема должна снизить финансовую нагрузку на Вашингтон.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    В начале сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 12:31 • Новости дня
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Итальянский суд принял решение выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Суд решил экстрадировать обвиняемого в ФРГ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    При этом адвокат подозреваемого сообщил о намерении подать апелляцию на решение суда. Сам обвиняемый также намерен обжаловать экстрадицию.

    Ранее сообщалось, что в европейском ордере на арест Кузнецов указан как координатор терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Кузнецова задержали в Италии по запросу Германии по делу о «Северных потоках». И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснял, что в расследовании теракта пытаются представить козлов отпущения и сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    ФСБ сообщила о задержании женщины за диверсию на Транссибе
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Новосибирске задержали гражданку России 1974 года рождения, ее подозревают в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в августе, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россиянка, по версии следствия, действовала по заданию украинских спецслужб, она изготовила самодельную бомбу с помощью полученных от кураторов инструкций, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В августе 2025 года она заложила взрывное устройство на железнодорожных путях и привела его в действие, после чего сняла момент взрыва на мобильный телефон.

    Запись, как уточнили в ФСБ, женщина отправила своему куратору для получения вознаграждения.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего расследуются.

    На прошлой неделе в 100 метрах от позиций украинских военных задержали россиянку, ее обвинили в госизмене. В Москве правоохранители задержали гражданку Украины, у которой при обыске обнаружили взрывчатку. В Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за переводы военным Украины в криптовалюте.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 14:34 • Новости дня
    Украинская тероборона отменила отпуска из-за массового бегства солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 119-й бригаде теробороны Украины отменили отпуска для личного состава после того, как солдаты массово не возвращались из них, опасаясь возвращения на фронт, рассказал военнослужащий бригады Сергей Безбородов, сдавшийся в плен российскими бойцам в районе Серебрянского лесничества.

    По его словам, командование 119-й бригады теробороны Украины отменило отпуска для личного состава из-за того, что военнослужащие после отпусков не возвращались в часть, передает ТАСС.

    «Случаи были у нас, когда люди уезжали в отпуск домой, чтобы увидеть своих родных, но они потом не возвращались, потому что понимали, что это не их война. И вот из-за этих людей, которые не приезжали из отпуска, нам просто запретили отпуска», – заявил Безбородов.

    Другие пленные из этой же бригады рассказали, что уровень морального духа в подразделениях крайне низок. Прапорщик Александр Кривец отметил, что бойцы массово уходят в самовольное оставление части, так как «все уже утомлены» продолжительными боевыми действиями.

    Безбородов также сообщил о нехватке оружия у украинских мобилизованных, подчеркнув, что «с автоматом не пойдешь против гранатомета или против миномета». Кроме того, пленные отметили проблемы с питанием и снабжением. По словам Безбородова, бойцам выдавали только сухой паек и воду.

    Более того, украинские мобилизованные вынуждены ежемесячно сдавать по 2 тыс. гривен на заправку автомобилей и по 5 тыс. гривен на закупку тяжелого гексакоптера типа «Баба-яга».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о росте случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ. Командование ВСУ приравняло пропавших под Сумами солдат к дезертирам. В бригаде ВСУ под Харьковом выросло число случаев дезертирства.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Глава Госдепа США Рубио захотел избежать введения новых санкций против России

    Рубио захотел избежать введения новых санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон рассчитывает сохранить возможность посредничества по мирному урегулированию на Украине и надеется предотвратить сценарий, при котором будут введены санкции против России, передает ТАСС.

    Рубио заявил журналистам, что подобное развитие событий было бы крайне негативным. Он подчеркнул, что если лидер США Дональд Трамп откажется от участия в мирном урегулировании или ведет санкции против России, то в мире не останется никого, кто смог бы выступать посредником. Рубио отметил, что администрация США надеется избежать такого развития событий, поскольку считает его крайне негативным.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями.

    Президент США признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным из-за трудностей в урегулировании украинского кризиса.

    Трамп выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России может затормозить переговоры по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерегал от излишнего оптимизма.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 21:40 • Новости дня
    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди: Индия поддерживает усилия США по урегулированию конфликта на Украине

    Моди поддержал усилия США по урегулированию конфликта на Украине
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил поддержку усилиям США по поиску мирного решения конфликта на Украине.

    Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта», – заявил Моди в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Трамп назвал беседу с Моди «чудесной» и поблагодарил индийского премьера за выраженную поддержку усилий по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти.

    Центробанк Индии начал снижать вложения в американские гособлигации и наращивать золотой запас задолго до торговых пошлин США.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2025, 21:55 • Новости дня
    Зеленский на встрече с однопартийцами признался, что готовится к худшему

    Зеленский признался, что допускает худший сценарий разрешения конфликта

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    «По словам Зеленского, есть какие-то силы в украинском политикуме, которые пытаются через окружение президента США Дональда Трампа донести ему альтернативную точку зрения, не в интересах Украины. Кроме того, президент сказал, что он хочет скорейшего прекращения войны, однако должен готовиться и к худшему сценарию. По этой логике власти вынуждены закладывать значительный бюджет на финансирование оборонки и армии в следующем году», – приводит «РБК Украина» слова источника с вышеозначенной встречи.

    Они уточнили, что военному вопросу была посвящена основная часть встречи, длившейся два часа. Вопрос выборов или каких-либо новых кадровых перестановок не обсуждался.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.


    Комментарии (2)
    17 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Штурмовик рассказал, как спасался от ВСУ под водой полчаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время форсирования реки в Днепропетровской области штурмовик с позывным «Линза» около тридцати минут скрывался под водой, дыша через стебель камыша, чтобы остаться незамеченным для дронов ВСУ.

    Штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Линза» рассказал, как во время выполнения боевой задачи в Днепропетровской области оказался под обстрелом ВСУ и вынужден был скрываться под водой в течение тридцати минут, передает РИА «Новости». Боец отметил, что командование поручило ему первым переправляться через реку в районе Новопетровского, поскольку он умел плавать. Для переправы он использовал верёвку, чтобы помочь товарищам и доставить провизию.

    Во время операции по российским военным был открыт огонь с помощью FPV-дрона, который удалось уничтожить. Однако вскоре противник начал миномётный обстрел. «Полминуты не прошло, как по нам открылся минометный огонь. Не знаю, каким чудом, но я выжил. Лёг в воду, сломал камыш, вставил его в рот и молился. Дышал через трубку минут тридцать», – рассказал «Линза».

    В результате штурмовик получил контузию левого уха и ранения ноги и ступни. Его товарищи на лодке перебросили его на противоположный берег, после чего он смог вернуться в расположение. Часть группы продолжила выполнение задачи и, по словам бойца, уничтожила противника на том участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Российский штурмовик в одиночку уничтожил шестерых бойцов ВСУ в этом населенном пункте. Один из бойцов ВС России рассказал об уничтожении иностранных наемников в Новопетровском.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 22:44 • Новости дня
    Foreign Policy указал на утрату Зеленским связи с реальностью

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение последнего месяца правительство Украины приняло две важные меры, связанные с истощенными вооруженными силами, однако эти шаги вызвали неоднозначную реакцию и заставили некоторых наблюдателей усомниться в том, что Владимир Зеленский и его советники адекватно оценивают ситуацию за пределами коридоров власти в Киеве.

    Собеседники журнала Foreign Policy заподозрили, что Зеленский и его команда пребывают в некоем «пузыре», который держит их оторванными от реальности, поэтому инициативы, которые предлагают власти, требуют очень подробного пояснения.

    Издание упоминает две идеи правительства Украины – драконовские меры за нарушения воинской дисциплины и позволение молодым людям до 22 лет покидать страну. Обе новинки вызвали у народна настороженность и недоумение.

    «Неудачные военные реформы накладываются на другие промахи правительства, которые проливают свет на ближайшее окружение советников президента. <...> Действительно, опросы показывают, что уровень недоверия населения к партиям и парламенту очень высок, хотя в этом нет ничего нового. Украинцы давно скептически относятся к этим институтам», – сказано в статье.

    FP отмечает, что попытки Зеленского заигрывать с молодыми украинцами ради рейтинга дают быстротечный эффект: он находится у власти почти шесть лет, вопиющая ошибка в борьбе с коррупцией показала, что его внутренние советники совершенно оторваны от украинского общества.

    «Очевидный вывод заключается в том, что Зеленскому нужен новый советник, знания которого помогут восстановить связи с украинской общественностью», – делает вывод автор материала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бессент еще в апреле назвал Зеленского «эстрадным артистом» с плохими советниками. Теперь Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта.

    Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что Украина добивается гарантий безопасности, прежде всего, и продолжения военной помощи от союзников, признавшись, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 09:33 • Новости дня
    Бывший украинский военный рассказал о переходе на сторону России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший военнослужащий ВСУ с позывным «Капибара» рассказал, что оказался в плену всего через три-четыре дня после прибытия на линию боевого соприкосновения из-за хаотичной организации и отсутствия подготовки.

     «Капибара» рассказал о своих обстоятельствах плена и службе на стороне России, передает РИА «Новости». По его словам, он оказался на фронте всего через четыре месяца после начала службы, а в плен попал через три-четыре дня после первого выхода на линию боевого соприкосновения.

    Он заявил: «Четыре месяца я прослужил. 15 июня нас привезли на полигон, а в октябре отправили на боевые позиции. Сколько прошло от первого выезда на ЛБС до того, как в плен попал? Три-четыре дня». При этом «Капибара» отметил, что подготовка в подразделении ВСУ практически отсутствовала, взаимодействие между бойцами было минимальным.

    Экс-военнослужащий подчеркнул, что бойцов отправляли на позиции с незнакомыми людьми, отсутствовала передача информации о позывных, а при ранениях не было должной координации. Он отметил, что отсутствие подготовки и хаос в подразделении стали причиной его перехода на сторону России. Сейчас он состоит в добровольческом отряде имени Александра Матросова, который объединяет бывших военных ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил о некомпетентности и панике среди иностранных боевиков на линии фронта. Он также рассказал, что бойцы ВСУ подвергались бомбежке со стороны украинских дронов «Баба-яга». Кроме того, пленный подтвердил факты принуждения восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов на службу.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
    ВС России поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами.

    Кроме того удары наносились по базе горючего, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 357 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 508 беспилотников, 628 ЗРК,  25 123 танка и другие бронемашины, 1 591 боевая машина РСЗО, 29 619 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 911 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним накануне ВС России поразили используемую в интересах ВСУ транспортную инфраструктуру. Ранее ВС России нанесли поражение пунктам управления и площадкам запуска дронов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 12:25 • Новости дня
    Польша заявила о задержании украинца и белоруса после полета дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Задержанными оказались 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии, сообщили в полиции Варшавы, передает ТАСС.

    Их допрашивают сотрудники Агентства внутренней безопасности вместе с полицией.

    Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский, инцидент не связан с шпионской деятельностью.

    Добжиньский сообщил, что дрон был запущен, вероятно, для съемки видео в Лазенковском парке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск заявлял, что по делу о пролете над правительственными зданиями дрона задержаны двое граждан Белоруссии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Сенатор Епифанова рассказала, как отсрочка пенсии повышает выплаты до 40%
    Глава ФПБК Бородин инициировал петицию о лишении Пугачевой звания
    Ведущими «Интервидения-25» стали модель из Индии и шоумен из Китая
    Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите
    Элтон Джон признался, как поверг в ужас своего хирурга странной просьбой

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Перейти в раздел

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации