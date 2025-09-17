Десантники «Молнией» уничтожили опорный пункт ВСУ в Константиновке

Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»

Tекст: Ирма Каплан

Общаясь с журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

«Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

«Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

«Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.