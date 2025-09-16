Телеведущая Шахова запустила проект о несправедливо забытых российских ученых

Tекст: Валерия Городецкая

«Ведь в России придумывать всегда умели, а вот продвигать не очень, – рассказывает Мария. – Наши ученые чаще всего не гнались за патентами или выгодой, они отдавали всю славу народу, а в конечном счете этим пользовались представители Запада».

Своим проектом Мария хочет показать, что россиянам нужно гордиться своими людьми, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Первыми героями проекта стали инженер и архитектор Владимир Шухов, химик-органик Сергей Лебедев, врачи Вячеслав Манассеин и Алексей Полотебнов и другие.

Проект «Неновости» призван вдохновить россиян гордиться своей страной и ее успехами. «Пора вспомнить, что генерировать прорывные идеи – это наша национальная черта, – подчеркивает Мария Шахова. – Следующий шаг – научиться правильно о них заявлять и продвигать».