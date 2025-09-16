На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
На форуме в НЦ «Россия» обсудили социализацию детей-сирот
В Национальном центре «Россия» открылся форум выпускников детских домов, где ключевым вопросом стала разработка стратегии интеграции сирот в общество.
Открытие форума прошло 16 сентября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На встрече выпускников детских домов, представителей власти, бизнеса и НКО обсуждались инновационные подходы к социализации детей-сирот и поддержке их профессионального роста. В рамках форума участники намерены выработать единую межведомственную стратегию и стандарты сопровождения воспитанников, включая образовательные и карьерные инициативы с участием бизнеса.
Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова подчеркнула важность темы: «Социализация выпускников сиротских учреждений – тема, которую нельзя отпускать. Сегодня в Конституции Российской Федерации закреплено: страна становится отцом и матерью для детей, оставшихся без попечения родителей». Она добавила, что принят закон о наставничестве и внесены новые законопроекты, расширяющие возможности получения сертификатов на жилье для сирот.
Панельная дискуссия между участниками была посвящена развитию профессиональных компетенций сирот и созданию равных возможностей для образования. Было отмечено, что комплексная поддержка строится на тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон.
Организатором форума выступила Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» при поддержке Министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи. Содружество также реализует патриотические проекты, такие как цифровая книга «Наши Герои» и всероссийская акция #ДобрыеПисьма, а также инициативы для поддержки сирот на прифронтовых территориях.