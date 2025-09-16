  • Новость часаПутин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю
    Минтруд объявил о готовящихся изменениях расчета больничных и декретных
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»
    Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в учениях «Запад-2025»
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Дробницкий спрогнозировал исход иска Трампа против The New York Times
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    20 комментариев
    16 сентября 2025, 20:02 • Новости дня

    На форуме в НЦ «Россия» обсудили социализацию детей-сирот

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» открылся форум выпускников детских домов, где ключевым вопросом стала разработка стратегии интеграции сирот в общество.

    Открытие форума прошло 16 сентября, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На встрече выпускников детских домов, представителей власти, бизнеса и НКО обсуждались инновационные подходы к социализации детей-сирот и поддержке их профессионального роста. В рамках форума участники намерены выработать единую межведомственную стратегию и стандарты сопровождения воспитанников, включая образовательные и карьерные инициативы с участием бизнеса.

    Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова подчеркнула важность темы: «Социализация выпускников сиротских учреждений – тема, которую нельзя отпускать. Сегодня в Конституции Российской Федерации закреплено: страна становится отцом и матерью для детей, оставшихся без попечения родителей». Она добавила, что принят закон о наставничестве и внесены новые законопроекты, расширяющие возможности получения сертификатов на жилье для сирот.

    Панельная дискуссия между участниками была посвящена развитию профессиональных компетенций сирот и созданию равных возможностей для образования. Было отмечено, что комплексная поддержка строится на тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон.

    Организатором форума выступила Всероссийская общественная организация «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» при поддержке Министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи. Содружество также реализует патриотические проекты, такие как цифровая книга «Наши Герои» и всероссийская акция #ДобрыеПисьма, а также инициативы для поддержки сирот на прифронтовых территориях.

    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 17:16 • Новости дня
    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России

    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России в ближайшие годы

    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В стратегических планах правительства на ближайшее десятилетие обозначено развитие скоростных транспортных систем, включая поезда на магнитной подушке и Hyperloop.

    Об этом говорится в материалах кабмина к стратегической сессии «Развитие скоростного транспортного сообщения», передает ТАСС.

    В документах отмечено, что в ближайшие десять лет будет развиваться сразу несколько альтернативных технологий, включая поезда на магнитной левитации и движение в вакуумной среде (Hyperloop).

    В материалах также подчеркивается успешная эксплуатация маглева (поезда на магнитной подушке) в Шанхае с 2004 года, где поезд курсирует между аэропортом и городом. Правительство России привело данные о том, что в Китае ведутся разработки поезда, способного достигать 600 км/ч, а ожидаемое сокращение времени в пути между Пекином и Шанхаем составит три часа.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о расширении перевозок на «Сапсанах» и «Ласточках».

    Комментарии (10)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    «Калашников» успешно испытал в зоне СВО новый комплект обмундирования «Новатор»
    «Калашников» успешно испытал в зоне СВО новый комплект обмундирования «Новатор»
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    По словам генерального директора концерна «Калашников» Алана Лушникова, первый этап апробации завершился успешно, дальнейшее развитие проекта ведется совместно с министерством обороны, передает ТАСС.

    «Комплект «Новатор» успешно прошел первый этап апробации, сейчас мы с министерством обороны прорабатываем дальнейшее развитие. Необходимы проведение соответствующих испытаний и дальнейшая организация серийного производства. Комплект уже прошел испытания в зоне спецоперации с очень позитивным результатом», – заявил он.

    На Третьем Всероссийском оружейном форуме «Калашников» представил новую линейку одежды, средств индивидуальной бронезащиты и рюкзаков, сообщается в Telegram-канале концерна. В экспозиции были продемонстрированы нательное белье для различных климатических условий, элементы всесезонной и утепленной одежды, головные уборы, перчатки и рукавицы, построенные по системе слоев для оптимальной терморегуляции.

    Модульная разгрузочная система 2.0 и бронешлем по классу защиты Бр2 вошли в ассортимент индивидуальной бронезащиты. МРС позволяет адаптировать комплект под конкретные задачи, в том числе для скрытных действий или активного перемещения. В новой версии системы количество элементов оптимизировано, сохраняя функциональность: многофункциональный бронежилет перекрывает задачи низкопрофильных и других видов жилетов. Конструкция позволяет учитывать требования к терморегуляции.

    Бронешлем, изготовленный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, демонстрирует противоосколочную стойкость на уровне не менее 630 метров в секунду. Он совместим со средствами защиты слуха и дополнительным приборным оснащением.

    В новой линейке рюкзаков уменьшено число отдельных изделий при увеличении их функциональности и вариативности. Модульная система транспортировки грузов поддерживает совместимость с разгрузочной системой и обеспечивает возможность одновременного использования с элементами комплекта.

    Напомним, «Калашников» в 2024 году установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия.

    В августе «Калашников» сообщил о выполнении плана производства за полгода.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 17:50 • Новости дня
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный бюджет страны по-прежнему носит характер бюджета военного времени, заявил председатель «Единой России» и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев во время встречи с депутатами партии.

    «Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет», – заявил Медведев, говоря о подготовке проекта бюджета на 2026 год, передает ТАСС.

    Он отметил, что для «Единой России» остается приоритетом сохранение финансирования мероприятий «Народной программы». По его словам, важно продолжать реализацию задач, которые поставил президент России, несмотря на все сложности.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что накануне провел двухчасовое обсуждение с премьер-министром Михаилом Мишустиным, посвященное приоритетам федерального бюджета на 2026 год и планового периода 2027–2028 годов.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 15:08 • Новости дня
    Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня

    Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня на чемпионате в Токио

    Tекст: Денис Тельманов

    В первые три дня чемпионата мира по легкой атлетике отечественные спортсмены получили более 17 млн рублей поощрений по специальной системе ВФЛА.

    Российские легкоатлеты, пропустившие чемпионат мира в Токио, получили за первые три дня соревнований более 17 млн рублей, передает ТАСС.

    Призовые выплачивает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по специальному положению, утвержденному исполкомом организации 6 августа. Оно распространяется на ряд профессиональных турниров, организованных в России и на официальные международные состязания, прошедшие с весны по лето 2025 года.

    Выплаты полагаются спортсменам, добившимся результатов, сопоставимых с итогами чемпионата мира в Токио – речь идет о результатах на уровне первых пяти мест мирового первенства.

    Так, призовые составляют от 1,5 млн до 150 тыс. рублей в зависимости от показанного результата. В частности, Александр Гарин, Александр Городсков и Сергей Шарыпов в спортивной ходьбе на 35 километров превзошли время чемпиона мира, а еще 13 российских легкоатлетов добились аналогичных успехов в других дисциплинах.

    В пресс-службе ВФЛА подтвердили, что «все, что соответствует положению, безусловно, будет реализовано в установленном этим положением порядке». Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 21 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Никитин установил новый рекорд России в беге на 10 тыс. метров. Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды 13 российским спортсменам, победителям XVII Паралимпийских игр в Париже, и президенту Паралимпийского комитета России Павлу Рожкову.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал цель учений «Запад-2025»

    Путин: Целью учений «Запад» является отработка защиты Союзного государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что цель учений «Запад-2025» заключается в отработке всех необходимых элементов для безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства от любой агрессии.

    «Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», – заявил Путин на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, мероприятия проходят на 41 полигоне, в том числе в Белоруссии. В учениях принимают участие 100 тыс. военнослужащих, задействованы около 10 тыс. систем вооружений и техники.

    Напомним, во вторник Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино в Нижегородской области.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 20:54 • Новости дня
    В Якутии прошел финал первых Всероссийских игр «Путь Воина»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Якутии стартовал финал первых Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь Воина», где 48 курсантов соревнуются на местности площадью 25 кв. километров.

    Торжественное открытие соревнований состоялось в детском лагере «Энергетик», сообщается на сайте центра «Воин». Церемонию провели командир центра, Герой России Андраник Гаспарян, глава Якутии Айсен Николаев и директор центра Дмитрий Шевченко. Соревнования организованы по поручению заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева для совершенствования практических навыков курсантов.

    В приветственном слове Трутнев заявил: «Наши соревнования помогут определить, кто движется быстрее, где лучше работают наставники, где больших успехов добились курсанты. Желаю всем участникам соревнований честной борьбы и достойных побед!» Гаспарян также отметил, что финалисты уже показали волю к победе и высокий уровень командной работы.

    Команды из Якутии, Хабаровского края, Волгоградской и Тюменской областей будут соревноваться с 15 по 20 сентября. Уникальность этапа – командная тактическая битва на площади 25 кв. километров с применением лазертаг-оружия, дронов, радиооборудования и навигационных средств. Судейство обеспечено специальной трекинговой системой и онлайн-трансляцией хода боев.

    Победителей ждут кубки, дипломы и ценные призы – от тактических аптечек до мультитулов и рюкзаков. Все участники получат медали. Охрану и безопасность обеспечивают МЧС России, МВД России и Росгвардия, по периметру выставлены патрули МВД и народных дружин.

    В конце августа стартовали соревнования «Путь Воина» в Волгоградской области.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 15:22 • Новости дня
    Анонсировано совещание Путина с правительством

    Кремль: Путин в среду обсудит с правительством план развития инфраструктуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства по видеосвязи.

    Основной темой мероприятия станет обсуждение комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    В конце августа в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 18:07 • Новости дня
    Трамп вновь призвал Европу прекратить закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Белом доме накануне визита в Британию, передает ТАСС.

    «И Европа должна перестать покупать нефть у России. Вы знаете, они говорят, но они должны перестать покупать нефть у РФ», – заявил Трамп.

    Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 15:16 • Новости дня
    Мишустин назвал трудоустройство участников СВО приоритетом правительства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трудоустройство участников специальной военной операции является одним из главных приоритетов для правительства России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Президент подчеркивал: надо сделать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали, что они востребованы, могут работать, обеспечивать своих близких. Сегодня для нас это один из приоритетов», – отметил Мишустин, приветствуя участников X Всероссийской недели охраны труда, передает ТАСС.

    По словам главы правительства, ветеранам СВО оказывается помощь при устройстве на работу, а также в приобретении новых компетенций и навыков. Мишустин подчеркнул, что такая поддержка должна быть системной.

    Ранее исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев предложил трудоустраивать ветеранов СВО в региональные центры занятости.

    В июне ветеранов СВО начали обучать для работы в IT-проектах «Транснефти».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 16:33 • Новости дня
    Мишустин заявил о расширении перевозок на «Сапсанах» и «Ласточках»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирские перевозки на скоростных поездах «Сапсан», «Ласточка» и «Финист» будут активно развиваться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

    Глава кабмина подчеркнул, что эти поезда остаются востребованными у жителей страны, передает ТАСС.

    «Продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров», – отметил Мишустин. Он добавил, что сегодня сотни таких поездов курсируют как в пригородном, так и в дальнем сообщении, и их число будет увеличиваться.

    Ранее РЖД удвоили количество мест в поездах «Сапсан» Петербург – Москва.

    В декабре РЖД представили модернизированный «Сапсан».

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Стартовал финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области стартовал заключительный этап главной военно-патриотической игры «Зарница 2.0» с участием почти 900 подростков из разных регионов.

    В этом году проект объединил более 3,1 млн школьников и студентов из 89 российских регионов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    За право попасть в финал боролись участники старшей возрастной категории, которым предстоит пройти насыщенную программу состязаний и мероприятий с 16 по 22 сентября.

    В церемонии открытия приняли участие командующий игрой Владислав Головин, представители региональных и федеральных властей, а также ветераны СВО. «На площадке игры «Зарница 2.0» вы сможете на деле испытать свои знания, проверить боевой дух команды и приобрести новый опыт от наставников – участников специальной военной операции», – заявил Головин.

    Второй заезд отличается участием представителей Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. Во главе условных армий в этом году встали ветераны СВО и участники президентской программы «Время героев». Программа финала включает гарнизонную службу, военно-тактическую игру с имитацией боевых действий, марш и испытания по различным военным и техническим специальностям, а также культурно-воспитательные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы.

    Ветераны СВО становятся наставниками для участников, передавая им боевой опыт и формируя у подростков патриотические ценности. Завершится финал масштабным боем 21 сентября и церемонией награждения на Мамаевом Кургане 22 сентября.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Санду в уничтожении демократии в Молдавии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Антироссийские заявления президента Молдавии Майи Санду являются частью ее политики по уничтожению любых проявлений демократии, свободы и прав человека, заявила спикер МИД России Мария Захарова.

    «Я думаю, что к этому надо относиться как к уничтожению режимом Санду любых проявлений демократии, я бы брала даже шире – просто элементарного понимания свободы и прав человека. Вот и все», – подчеркнула Захарова, комментируя обвинения Санду в адрес России о якобы вмешательстве в выборы при помощи священников РПЦ и ботов, передает ТАСС.

    Ранее Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии через православных священников. До этого она  сообщила о якобы готовящемся «вмешательстве России» в парламентские выборы и обвинила Москву в «финансировании электоральной коррупции».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Санду о якобы вмешательстве Москвы в выборы, заявил, что Россия не причастна к внутренним процессам в Молдавии.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 11:29 • Новости дня
    Bloomberg: Страны G7 завершат работу над санкциями за две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 обсуждают подготовку очередного пакета ограничительных мер против России и рассчитывают завершить согласование текста в течение двух недель, сообщает Bloomberg.

    По данным источников Bloomberg, обсуждения и согласование мер находятся на финальной стадии, после чего планируется официальное утверждение санкционного пакета, передает РИА «Новости».

    В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. В Москве заявляли, что западным странам не хватает мужества признать провал политики санкций.

    При этом в ряде западных государств высказывались мнения о неэффективности ограничительных мер против России. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. Путин также подчеркнул, что главная цель этих действий – ухудшить жизнь миллионов людей.

    Ранее министры финансов стран G7 обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников при помощи санкций и пошлин.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что возможные новые рестрикции против России могут затрагивать банковскую сферу, нефтяной сектор и предполагать дополнительные пошлины.

    Минфин США поддержал инициативу G7 использовать российские активы для финансирования Украины.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:05 • Новости дня
    Володин заявил о снижении числа нарушений на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число зафиксированных нарушений в ходе выборов в стране снизилось по сравнению с прошлыми годами, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    По словам Володина, случаев нарушений на выборах стало значительно меньше, чем ранее, и их практически не фиксируют, передает ТАСС.

    Он поблагодарил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову за ее работу по наведению порядка в избирательной сфере. «Выскажем слова благодарности председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой за ее прямоту, за позицию, за то, что она наводит порядок в этой сфере, защищает права и свободы наших граждан», – заявил Володин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что прошедшие выборы завершились успешно, а итоги свидетельствуют о сплочении граждан вокруг курса президента.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что явка в ходе единого дня голосования 2025 года составила примерно 47%, что на восемь процентов выше, чем во время аналогичной кампании в 2022 году.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил партийные результаты на выборах в регионах.

    Комментарии (0)
    Главное
    NYT назвала присутствие представителей США на учениях «Запад-2025» неожиданностью
    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России
    ЗАЭС уведомила МАГАТЭ о пожаре после обстрела ВСУ
    Премьер Грузии назвал некоторых европейских дипломатов «послами ненависти»
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    Объявлено о скорой покупке TikTok в США

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю

    Занятие небольшого села Ольговское на Запорожском направлении имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд. По целому ряду признаков, российские войска подступают к одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Запорожской области, городу Гуляйполе. Как этого удалось достичь и какие перспективы откроются после его освобождения? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации