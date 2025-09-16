Стартовала регистрация на медиашколу «Та самая Россия»

Началась регистрация на онлайн-медиашколу «Волонтеров Победы» «Та самая Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

Регистрация на медиашколу «Волонтеров Победы» «Та самая Россия» стартовала. С 13 октября по 5 ноября 2025 года мероприятие пройдет в онлайн-формате и объединит более тысячи участников, среди которых начинающие блогеры, специалисты по медиакоммуникациям и лидеры общественного мнения, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Программа рассчитана на три недели интенсивной работы, включает онлайн-лекции, мастер-классы, прямые эфиры. Эксперты обучат созданию патриотического контента, развитию личного бренда, цифровой безопасности и эффективному продвижению идей. Особое внимание уделят борьбе с фальсификацией истории и формированию позитивной повестки о стране.

По словам председателя Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ольги Занко, «Медиашкола помогает обучить волонтеров, которые умеют не только создавать качественный контент, но и противостоять дезинформации, доносить правду и формировать позитивную повестку о нашей стране».

Участники не только слушают лекции, но и выполняют практические задания: пишут тексты, создают визуальные материалы, разрабатывают мини-кампании. Лучшие 20 участников получат памятные подарки, а их проекты войдут в цифровую «Галерею патриотического медиа» и образовательную платформу «Волонтеров Победы».

