Глава МИД Люксембурга заявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН

Глава МИД Люксембурга Беттель заявил о решении признать Палестину на Генассамблее ООН

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель подтвердил намерение своей страны признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в начале обсуждений настаивал на необходимости освобождения заложников и прекращения огня, однако, по его словам, решение об освобождении заложников зависит от ХАМАС, а прекращение огня зависит от израильского правительства.

Беттель подчеркнул, что наблюдает отсутствие стремления к миру с обеих сторон. Он выразил желание, чтобы палестинцы могли влиять на ситуацию на местах, и отметил появление новых обязательств со стороны Махмуда Аббаса и арабских стран, которые осудили ХАМАС. Министр назвал это серьезным шагом и добавил, что теперь также есть осуждение со стороны мусульманских государств, что он считает важным поводом для признания Палестины.

Он также выразил ожидание, что арабские страны предпримут шаги к нормализации отношений с Израилем на фоне международного давления, если будет отмечено улучшение ситуации в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет.

Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который также выразил намерение признать Палестину на сессии ООН, получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что безопасность Израиля невозможна без признания права палестинцев на собственное государство, что угрожает стабильности региона.