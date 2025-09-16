  • Новость часаАрмия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ
    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Назван размер дефицита бюджета Украины
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 сентября 2025, 11:29 • Новости дня

    Bloomberg: Страны G7 завершат работу над санкциями за две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 обсуждают подготовку очередного пакета ограничительных мер против России и рассчитывают завершить согласование текста в течение двух недель, сообщает Bloomberg.

    По данным источников Bloomberg, обсуждения и согласование мер находятся на финальной стадии, после чего планируется официальное утверждение санкционного пакета, передает РИА «Новости».

    В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. В Москве заявляли, что западным странам не хватает мужества признать провал политики санкций.

    При этом в ряде западных государств высказывались мнения о неэффективности ограничительных мер против России. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. Путин также подчеркнул, что главная цель этих действий – ухудшить жизнь миллионов людей.

    Ранее министры финансов стран G7 обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников при помощи санкций и пошлин.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что возможные новые рестрикции против России могут затрагивать банковскую сферу, нефтяной сектор и предполагать дополнительные пошлины.

    Минфин США поддержал инициативу G7 использовать российские активы для финансирования Украины.

    15 сентября 2025, 18:51 • Новости дня
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики

    Путин: Экономика России должна пройти по острому лезвию

    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о сложной задаче, стоящей перед властями.

    По его словам, важно пройти по «острому лезвию» – поддерживать макроэкономическую стабильность, не переохлаждая при этом экономику, передает ТАСС.

    «Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Он также отметил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    15 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    15 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам

    ЕК: Выдача шенгенских виз россиянам сократилась в семь раз за шесть лет

    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество шенгенских виз, выданных гражданам России, значительно уменьшилось за шесть лет, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, в 2024 году россияне получили 541 тыс. виз, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 4 млн, передает ТАСС.

    Ламмерт уточнил, что в 2023 году число выданных виз составило 517 тысяч, а в 2024 году показатель немного вырос – до 541 тыс. виз. Однако он подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом это «колоссальный спад».

    Еврокомиссия занимается разработкой новой стратегии по вопросам выдачи шенгенских виз гражданам России, добавил Ламмерт.

    Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Евросоюз использует ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам как инструмент давления на Россию на фоне возможных переговоров с Украиной.

    Портал Euractiv писал, что в некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто.

    16 сентября 2025, 08:41 • Новости дня
    ЕС отложил новый пакет санкций против России

    Politico: В ЕС отложили новый пакет санкций против России

    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, его планировалось обнародовать 17 сентября, сообщили дипломатические источники.

    ЕК не обнародует 19-й пакет санкций против России 17 сентября, как ранее ожидалось, сообщает Politico, передает ТАСС.

    Европейский дипломат и чиновник одной из стран ЕС рассказали изданию, что обнародование рестрикций «больше не ожидается в среду». При этом в Еврокомиссии не уточнили, когда теперь может состояться официальная презентация новых ограничительных мер.

    По информации Politico, причиной отсрочки стало переключение внимания Евросоюза с введения новых санкций на давление на Словакию и Венгрию для снижения их зависимости от российской нефти. Ожидается, что обсуждение дальнейших рестрикций продолжится после разрешения этих вопросов с ключевыми странами-членами.

    Ранее Евросоюз продлил действие санкций против России, введенных в отношении 2,5 тыс. лиц и организаций, на полгода, до 15 марта 2026 года.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что Москва готова ответить на новые санкции Евросоюза.

    15 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая

    AFP: ЕС не готов поддержать ввести пошлины против КНР по требованию Трампа

    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты отвергли идею введения 50% или 100% пошлин на импорт из Китая, обсуждаемую по инициативе Дональда Трампа, сообщает агентство AFP.

    Высокопоставленные представители Евросоюза заявили, что не намерены выполнять требование Дональда Трампа по введению значительных пошлин на товары из Китая. Один из собеседников агентства подчеркнул: «Мы не будем так поступать», отметив, что подобные меры не соответствуют практике Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что Брюссель применяет санкции только в зависимости от конкретных обстоятельств, а если какие-то инструменты не использовались ранее, то «по веским причинам». По его словам, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры против ряда китайских организаций и банков.

    AFP отмечает, что европейские чиновники также сомневаются в возможности быстрого отказа от российских энергоносителей, чего требует Трамп для введения новых антироссийских санкций США. При этом из-за позиций Венгрии и Словакии, которые сохраняют связи с Россией, в Брюсселе считают, что именно Вашингтон должен убеждать эти страны отказаться от сотрудничества с Москвой.

    Ранее FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Также Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России только при условии, что все страны НАТО согласятся совместно действовать и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Президент США также отметил, что возможные новые рестрикции против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    15 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Российская телерадиосеть предупредила о помехах на телеэкранах из-за солнечной интерференции

    Tекст: Денис Тельманов

    С 27 сентября по 20 октября на телеэкранах в России возможны помехи из-за солнечной интерференции.

    Помехи на телеэкранах могут возникнуть в любой точке России с 27 сентября по 20 октября из-за солнечной интерференции, передает РИА «Новости».

    «Цифровые технологии РТРС минимизируют влияние интерференции, делая ее практически незаметной для большинства телезрителей», – говорится в сообщении Российской телерадиосети (РТРС).

    В РТРС уточнили, что период интерференции может наблюдаться в каждом регионе не более двух недель. Связисты подготовили альтернативные источники сигнала, поэтому вероятность помех при просмотре цифрового эфирного ТВ минимальна.

    «Интерференция происходит два раза в год и длится три недели, начиная со дней осеннего и весеннего равноденствия», – пояснили в пресс-службе ведомства.

    График влияния интерференции доступен на сайте ртрс.рф, в «Кабинете телезрителя» и мобильном приложении «Телегид».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой, с задержкой примерно в сутки.

    Поток быстрого солнечного ветра от крупной корональной дыры может вызвать на Земле геомагнитные бури продолжительностью до шести суток с пиком активности 14-16 сентября и скоростью ветра до 700 км/с.

    В четверг специалисты ожидают умеренное увеличение вспышечной активности на Солнце, но угрозы для Земли и ее технических систем не прогнозируется.

    16 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян

    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России

    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений ЕС на получение виз гражданами России, сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений на получение виз гражданами России, передает ТАСС со ссылкой на греческий портал pronews.gr.

    Решение было принято впервые с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, и могло бы существенно повлиять на турпоток из России в указанные страны.

    По информации издания, греческие власти не поддержали предложение, так как новые ограничения могли привести к катастрофическим последствиям для туристического сектора ряда регионов, включая Ионические острова, где россияне сохраняют значительное присутствие.

    Ранее, до 2015 года, российские туристы тратили примерно 900 евро в день, а сейчас эта сумма выросла до 1300 евро, что почти вдвое больше среднего показателя по другим туристам.

    Портал pronews.gr отмечает, что введение визовых ограничений не только ударило бы по туризму, но и осложнило бы положение русской общины в Греции. Кроме того, в случае взаимных мер со стороны России ожидается падение экспорта греческих товаров.

    Наряду с Грецией, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, где около 10% жителей имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.

    Ранее Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    СМИ ранее сообщали, что Евросоюз в новом пакете санкций хотел ужесточить выдачу туристических виз россиянам.

    15 сентября 2025, 14:44 • Новости дня
    Эксперт оценил партийные результаты на выборах в регионах

    Политолог Минченко: ЛДПР может обогнать КПРФ на выборах в Госдуму в 2026 году

    Эксперт оценил партийные результаты на выборах в регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам прошедших выборов «Единая Россия» и ЛДПР укрепили позиции, что дает основания ждать от них улучшения результатов в ходе парламентской кампании в 2026 году. «Новые люди» закрепляются в статусе третьей партии, а «Справедливая Россия» может оказаться на грани вылета, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье в России завершился Единый день голосования.

    «Единая Россия» на прошедших выборах в региональные и городские заксобрания показала средний прирост по стране 14%. Это очень хороший результат, продиктованный усилением партии вследствие консолидации общества вокруг флага и президента», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также он отметил укрепление позиций ЛДПР и рост представительства фракции «Новых людей» по сравнению с 2020 годом, когда они начали участвовать в региональных выборах. «Кроме того, по итогам ЕДГ-2025 мы видим несколько нисходящую динамику у «Пенсионеров России», но в целом партия демонстрирует устойчивость на протяжении последних кампаний», – продолжил аналитик.

    «У КПРФ произошел некоторый откат позиций. Но самая грустная ситуация у «Справедливой России», демонстрирующей понижающую динамику в большинстве регионов. В ряде областей они вообще потеряли фракции по итогам прошедших выборов, например, в Рязанской и Воронежской. Думаю, главная задача эсеров состоит в том, чтобы определиться: это партия социальной справедливости или «ура-патриотов», – детализировал эксперт.

    «В Воронежской области результаты вообще оказались удивительными – там чуть не получился двухпартийный парламент, поскольку ЛДПР и «Новые люди» едва преодолели пятипроцентный барьер прохождения в облдуму», – объяснил спикер.

    «Таким образом, к выборам в Госдуму 2026 года «Единая Россия» идет с усилением позиций. Скорее всего, она улучшит свой результат 2021 года. ЛДПР имеет все шансы обогнать КПРФ в борьбе за второе место, а «Новые люди» окончательно закрепились в статусе третьей партии, что дает основание ожидать от них улучшения показателей предыдущих парламентских выборов. Эсеры же оказываются на грани вылета», – уверен собеседник.

    Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что «Единая Россия» оценивает итоги ЕДГ-2025 как уверенную победу партии. По предварительным данным, фракция получила 380 мандатов на выборах в законодательные собрания субъектов.

    «При высокой явке мы получаем достаточно высокий результат по партийному списку и в Воронежской, и в Белгородской области», – сообщил он. Отметим, на выборах депутатов Белгородской областной думы по итогам обработки 52,68% протоколов «Единая Россия» набрала 71,92%, ЛДПР – 9,24%, КПРФ – 8,18%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,78, «Партия пенсионеров» – 3,55%, «Коммунисты России» – 1,39%.

    По результатам обработки 39,81% протоколов на выборах в областную думу Воронежской области в лидерах также оказалась «ЕР» с 78,75%, на втором месте – КПРФ (8,04%), следом идут ЛДПР (4,96%), «Новые люди» (4,31%). «СР» и «Родина» набирают менее 2% каждая.

    «Единая Россия» побеждают на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области, набрав 54,48% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Второе место занимает «Справедливая Россия» с 13,43%, третье место у ЛДПР – 9,79%. Далее идут «Новые люди» с 8,11%, КПРФ с 5,94% и Российская партия пенсионеров за справедливость с 5,69%.

    На выборах в Госсовет Республики Коми «Единая Россия» набирает 44,50% голосов после обработки 100% протоколов. На втором месте – КПРФ (14,87%), на третьем – ЛДПР с 14,11% голосов. Партия «Справедливая Россия – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96%, передает ТАСС.

    На выборах депутатов Костромской облдумы после обработки 100% протоколов единороссы набирают 50,25% голосов. КПРФ получает 11,27% голосов. У ЛДПР 12,11% голосов, у партии «Новые люди» – 6,83%, у «Партии пенсионеров» –7,25%, у «Справедливой России – За правду» – 6,14%.

    Кроме того, «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Курганской облдумы после обработки 100% протоколов. Партия набирает 54,91% голосов, КПРФ – 10,69% голосов. У ЛДПР 12,85% голосов, у «Новых людей» – 7,37%, у «Партии пенсионеров» – 6,24%, у «Справедливой России – За правду» – 5,87%.

    Партия «Единая Россия» получает более 65% голосов на выборах депутатов Магаданской областной думы по итогам обработки 100% протоколов. На втором месте ЛДПР – 12,83%, на третьем КПРФ – 8,4%. Партия «Новые люди», впервые выдвинувшая кандидатов на этих выборах, получила 5,07%, «Справедливая Россия – За правду» – 5,22%.

    «Единая Россия» вернула себе большинство в гордуме Томска. Согласно данным облизбиркома, в 26 из 27 одномандатных округов победу одержали кандидаты от ЕР, в 26-м округе больше всего голосов набрал кандидат от КПРФ Владимир Чолахян, передает «Интерфакс». По единому избирательному округу партия набрала 42,58% голосов, «Справедливая Россия – За правду» – 14,67%, КПРФ – 12,76%, «Новые люди» – 12,66%, ЛДПР – 10,7%.

    Также партия власти, предварительно, получила 51 депутатский мандат из 76 на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области, выиграв в 29 округах из 38, заявил Якушев. Он подчеркнул, что этот регион является непростым. «Во-первых, он большой. Во-вторых, у нас совпали в этом году выборы в Новосибирской области и в законодательные собрания региона, и в законодательное собрание административного центра, то есть города Новосибирска, и очень много было выборов на муниципальном уровне», – приводит его слова ТАСС.

    15 сентября 2025, 19:01 • Новости дня
    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ

    Политолог Баширов: Успех глав регионов на выборах показывает поддержку курса страны

    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ
    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Успех на выборах глав регионов обеспечили два основных условия. Первое – консолидация граждан вокруг флага и президента. Второе – поддержка позитивных социальных изменений, предложенных тем или иным кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в России завершился Единый день голосования.

    «Итоги единого дня голосования (ЕДГ) оказались весьма показательными. Во всех регионах выборы глав регионов завершились победами действующих руководителей субъектов и врио, причем уже в первом туре. Каждый из них получил поддержку более 60% избирателей, что свидетельствует о крайне уверенном результате», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    Эксперт пояснил, что такие итоги демонстрируют всеобщую поддержку курса государства. «Общество консолидировалось вокруг флага и президента», люди одобряют общее направление развития России, что непосредственно отражается на электоральных процессах.

    «Но, несмотря на достигнутый консенсус по ключевым вопросам, включая СВО, кандидаты сохраняли обязанность формулировать четкие перспективы развития своих регионов, то есть предложить избирателям лучшую картину будущего. Поэтому граждане делали выбор в том числе на основе своих практических потребностей и бытовых нужд», – добавляет собеседник.

    «Победившие кандидаты активно продвигали перспективные инфраструктурные проекты и выступали с инициативами по повышению качества социальных услуг и созданию комфортной среды. Эти усилия в сочетании с высоким доверием к государственной политике и стали залогом их успеха», – заключил Баширов.

    Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов регионов. При этом в 21 субъекте голосование проходило по вопросу утверждения высших должностных лиц. В Ненецком автономном округе, глава которого избирается законодательным органом по представительству президента, депутаты парламента отдали победу Ирине Гехт.

    В остальных 20 регионах состоялись прямые выборы руководителя субъекта. При этом в 19 кампаниях выиграли в первом туре кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Исключением стала Республика Чувашия, где победителем был признан самовыдвиженец Олег Николаев (результат – 67% при явке в 58%).

    В Татарстане победу одержал Рустам Минниханов (88%, явка – 75%). Также очень высокой оказалась поддержка населения Курской области в пользу Александра Хинштейна – свой голос в его пользу отдали 86% (явка – 54%). Тройку лучших результатов закрывает Александр Дрозденко – избранный губернатор Ленинградской области. За него высказались 84% граждан (явка – 62%).

    Высоким процентом поддержки заручились и Евгений Солнцев (избран губернатором Оренбургской области с результатом в 83% при явке 49%), Вениамин Кондратьев (избран губернатором Краснодарского края с результатом 83% при явке 68%) и Мария Костюк (избрана главой ЕАО с результатом в 83% при явке 74%).

    Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя: за него отдали голос 81% населения города (явка – 81%). Жители Ростовской области поддержали Юрия Слюсаря (результат – 81% при явке 61%). В свою очередь жители Брянской области отдали предпочтение Александру Богомазу (результат – 78% при явке 58%).

    В Тамбовской области победил Евгений Первышов (73% при явке 54%), в Калужской – Владислав Шапша (72% при явке 44%), в Костромской – Сергей Ситников (67%, явка – 39%), а в Архангельской – Александр Цыбульский (67%, явка – 36%). В Пермском крае выиграл Дмитрий Махонин (70% при явке – 37%), а в Республике Коми – Ростислав Гольдштейн (70%, при явке – 37%).

    На Камчатке избиратели поддержали Владимира Солодова (62% при явке – 46%). А в Новгородской, Свердловской и Иркутской областях – Александр Дронова (62% при явке – 37%), Дениса Паслера (61% при явке – 39%) и Игоря Кобзева (60% при явке – 33%) соответственно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что прошедшее голосование стало важной вехой в новейшей истории выборов в России. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная интеграция в политическую жизнь участников СВО и лиц, связанных с проведением спецоперации. Во-вторых, в рамках ЕДГ проявились новые тренды и новации, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года. В-третьих, голосование показало способность России сохранять независимость и устойчивость избирательной системы в условиях внешнего давления.

    15 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Темпы роста экономики России должны опережать мировые
    Путин: Темпы роста экономики России должны опережать мировые
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые.

    По словам главы государства, финансовая стабильность и выполнение намеченных проектов напрямую зависят от состояния экономики страны, передает ТАСС.

    «Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно – обеспечить необходимые для этого темпы роста», – сказал он.

    Президент добавил, что Россия должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой, но и стремиться опережать ее. Для этого, считает Путин, необходимо раскрывать потенциал отраслей и регионов, развивать международное сотрудничество, внедрять современные технологии и осваивать перспективные направления.

    Ранее Путин обозначил стратегическую цель для страны, подчеркнув значимость роста доходов граждан и повышения уровня жизни.

    На Петербургском международном экономическом форуме в июне президент заявил, что ВВП России в последние два года ежегодно увеличивался более чем на 4%.

    15 сентября 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые объекты Роспотребнадзора в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл по видеосвязи новые объекты Роспотребнадзора в различных регионах страны.

    Мероприятие прошло в честь Дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Президент поздравил работников Роспотребнадзора, подчеркнув, что благодаря их труду и вкладу предыдущих поколений специалистов в России создана одна из самых передовых систем санитарного и эпидемиологического контроля в мире.

    «Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников – талантливым врачам и ученым – в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире и, что принципиально важно, продолжает динамично развиваться», – заявил Путин.

    В сентябре прошлого года в ходе встречи с главой Роспотребнадзора Анной Поповой Путин отметил, что ведомство оказалось на высоте, преодолевая испытания, с которыми столкнулось.

    15 сентября 2025, 17:24 • Новости дня
    В Москве подросток выстрелил в голову сверстнику из-за ссоры

    Стало известно о задержании 15-летнего стрелка после ранения подростка

    Tекст: Денис Тельманов

    На северо-западе Москвы был ранен 17-летний молодой человек в результате выстрела, совершенного другим подростком во время конфликта.

    Инцидент произошел вечером 13 сентября на северо-западе Москвы, передает ТАСС.

    По данным следствия, конфликт между двумя подростками возник на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры пятнадцатилетний обвиняемый произвел не менее одного выстрела в голову семнадцатилетнему парню.

    Пострадавший был срочно госпитализирован в городскую больницу. По информации пресс-службы ГСУ СК России, угрозы жизни и здоровью потерпевшего в настоящее время нет. Подозреваемый в стрельбе уже задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области подросток принес в школу два строительно-монтажных патрона, нагрел один из них зажигалкой и взорвал его на уроке, из-за чего пострадал одноклассник.

    В Алтайском крае 13-летний мальчик нанес смертельное ранение 11-летней девочке из пневматического ружья. В Находке 13-летний мальчик оказался в больнице после выстрела в глаз из предмета, похожего на пистолет.

    15 сентября 2025, 13:17 • Новости дня
    Euractiv сообщил о поддержке в ЕС полного запрета на въезд российских туристов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В некоторых государствах Евросоюза обсуждается инициатива о полном прекращении допуска российских туристов, однако согласие большинства стран пока не достигнуто, сообщил портал Euractiv.

    Ряд стран Евросоюза настаивает на полном запрете въезда российских туристов в ЕС, передает ТАСС со ссылкой на портал Euractiv. При этом для принятия такого решения необходимо согласие квалифицированного большинства членов сообщества.

    Euractiv не уточняет, какие именно государства выступают за введение полного запрета. Однако отмечается, что страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия уже практически полностью ограничили выдачу виз гражданам России, делая исключения лишь в отдельных случаях.

    Вопрос о запрете въезда российских туристов обсуждается на фоне продолжающихся ограничений и санкций, введенных Евросоюзом в ответ на спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. Евросоюз планирует обсудить новые способы использования доходов от российских активов. Власти Эстонии запретили импорт изобутана с России и Белоруссии.

    15 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Суд назначил штраф Божене Рынске за унизительные высказывания

    Божена Рынска оштрафована судом на 20 тыс руб за интервью

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской районный суд Москвы признал Божену Малашенко, ранее Рынску, виновной в административном нарушении и назначил ей штраф.

    Как сообщает РИА «Новости», прокуратура Москвы проинформировала о решении суда по делу Божены Малашенко (бывшей Рынски). В интервью, размещенном в интернете, она допустила публичные высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку и происхождению.

    По информации прокуратуры, в отношении Малашенко было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

    «По результатам его рассмотрения Тверской районный суд признал Малашенко виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей».

    Решение суда вступило в законную силу. Сама Божена Малашенко пока публично ситуацию не прокомментировала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Божена Рынска заявила о своем удивлении из-за того, что несмотря на западные санкции, в Москве продается продукция дорогих западных брендов.

    15 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки в апарт-отеле

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для 18-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в апарт-отеле.

    Судебное решение о заключении под стражу вынес Московский районный суд Петербурга, сообщает ТАСС.

    Мера пресечения в виде ареста избрана до 14 ноября для Максима Жмаева, который обвиняется в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По данным следствия, Жмаев в апарт-отеле на Витебском проспекте из-за ссоры нанес 15-летней девушке не менее 35 ударов ножом в различные части тела.

    После совершения преступления Жмаев пытался покончить с собой. На допросе он полностью признал свою вину. Девушка, погибшая в результате нападения, проживала в садоводческом товариществе «Звездочка» в Павловске, а обвиняемый зарегистрирован в Южно-Сахалинске.

    Ранее, как передавал ТАСС, о трагедии сообщил сотрудник апарт-отеля, обнаруживший тело и вызвавший полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учащийся вуза в Петербурге признал вину в убийстве 15-летней школьницы. Тело 15-летней девочки с множественными ножевыми ранениями нашли в апарт-отеле Петербурга, а подозреваемым оказался молодой человек.

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

