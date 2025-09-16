На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
СБУ ввела тотальные проверки транспорта и документов во Львове
Во Львове с 16 по 18 сентября движение транспорта ограничат, а жителей ждут масштабные проверки документов из-за контрразведывательных мероприятий СБУ и других силовых структур.
Служба безопасности Украины объявила о начале трехдневных контрразведывательных мероприятий во Львове, передает ТАСС.
С 16 по 18 сентября в городе будут действовать ограничения на движение транспорта, а также усиленный контроль документов у жителей и гостей города. СБУ уточнила: «Служба безопасности будет проводить контрразведывательные меры безопасности на территории города Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года».
Кроме СБУ, к масштабным проверкам присоединились еще пять правопорядочных структур – Национальная полиция, Нацгвардия, Военная служба правопорядка, Госпогранслужба и патрульная полиция. В ведомстве отметили, что при появлении подозрений в отношении отдельных граждан будут проводиться дополнительные проверки и досмотры транспортных средств.
СБУ объясняет, что такие меры введены для «предотвращения террористических и диверсионных проявлений» в городе. Жителей Львова призвали с пониманием отнестись к проверкам и соблюдать инструкции силовиков.
