СБУ ввела тотальные проверки транспорта и документов во Львове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Служба безопасности Украины объявила о начале трехдневных контрразведывательных мероприятий во Львове, передает ТАСС.

С 16 по 18 сентября в городе будут действовать ограничения на движение транспорта, а также усиленный контроль документов у жителей и гостей города. СБУ уточнила: «Служба безопасности будет проводить контрразведывательные меры безопасности на территории города Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года».

Кроме СБУ, к масштабным проверкам присоединились еще пять правопорядочных структур – Национальная полиция, Нацгвардия, Военная служба правопорядка, Госпогранслужба и патрульная полиция. В ведомстве отметили, что при появлении подозрений в отношении отдельных граждан будут проводиться дополнительные проверки и досмотры транспортных средств.

СБУ объясняет, что такие меры введены для «предотвращения террористических и диверсионных проявлений» в городе. Жителей Львова призвали с пониманием отнестись к проверкам и соблюдать инструкции силовиков.

