Су-34 выполнили бомбометание по целям на учениях «Запад-2025»
На совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2025» экипажи российских Су-34 провели бомбометание по наземным целям, имитирующим военную инфраструктуру противника, сообщили в российском Минобороны.
Бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили инфраструктуру условного противника в ходе учений «Запад-2025», указали в министерстве, передает ТАСС.
Летчики уничтожили цели, обозначающие бронированную технику, бетонные укрытия и замаскированные подземные командные пункты противника.
В ходе авиационного удара экипажи действовали парами, а боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров. Задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в ходе учений «Запад-2025».
Делегации США, Турции и Венгрии наблюдают за российско-белорусскими учениями.