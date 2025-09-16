  • Новость часаРубио захотел избежать введения новых санкций против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ
    Британские СМИ: Индия участием в учениях «Запад-2025» перешла красную черту
    Baijiahao: Путин поразил Запад щедрым подарком для Китая
    Британия пригрозила применить силу против России
    МИД заявил об отсутствии условий для встречи России, США и Украины
    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Министр обороны Израиля объявил цель операции в Газе
    Назван размер дефицита бюджета Украины
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 10:53 • Новости дня

    Су-34 выполнили бомбометание по целям на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На совместных с Белоруссией стратегических учениях «Запад-2025» экипажи российских Су-34 провели бомбометание по наземным целям, имитирующим военную инфраструктуру противника, сообщили в российском Минобороны.

    Бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили инфраструктуру условного противника в ходе учений «Запад-2025», указали в министерстве, передает ТАСС.

    Летчики уничтожили цели, обозначающие бронированную технику, бетонные укрытия и замаскированные подземные командные пункты противника.

    В ходе авиационного удара экипажи действовали парами, а боевое применение осуществлялось с высот около 400 метров. Задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

    Ранее российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в ходе учений «Запад-2025».

    Делегации США, Турции и Венгрии наблюдают за российско-белорусскими учениями.

    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    Комментарии (12)
    13 сентября 2025, 14:07 • Новости дня
    Каллас: Россия и Китай меняют мировой порядок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Китай, Россия, КНДР и Белоруссия якобы меняют мировой порядок.

    «Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит», – сказала она в интервью RND, передает ТАСС.

    Каллас обратила внимание на итоги саммита ШОС, состоявшегося в Тяньцзине, где, по ее словам, эти страны стремятся к системе, в которой «власть и сила определяют, кто главный». Глава евродипломатии также добавила, что ЕС может защитить свои интересы, если будет быстрее принимать решения и действовать сплоченно.

    Саммит ШОС прошел в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября с участием лидеров более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина. По окончании мероприятия было подписано пятнадцать документов о сотрудничестве, участие приняли представители десяти международных организаций.

    Ранее Путин подчеркивал, что российская сторона не пытается заниматься переустройством мира, новые центры силы возникают естественным образом. Он предсказал многополярность мирового порядка на ближайшие десятилетия.

    Комментарии (24)
    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    Комментарии (31)
    15 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Американские военные посетили учения России и Белоруссии «Запад-2025»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные приняли участие в наблюдении за совместными белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин лично приветствовал гостей, передает РБК.

    «Очень рады, что вы отозвались на наше приглашение. Все, что интересует, все покажем, что хотите», – заявил он. Среди делегации США был отмечен атташе по вопросам обороны при посольстве США подполковник Брайан Патрик Шуп.

    По данным агентства Reuters, появление американских военнослужащих на учениях стало неожиданным событием. Издание связывает это с возможным потеплением в отношениях между Минском и Вашингтоном.

    Напомним, 12 сентября совместные маневры «Запад-2025» белорусских и российских военных начались одновременно на нескольких полигонах, а также в Балтийском и Баренцевом морях.

    Минобороны Белоруссии подчеркивало оборонительный характер учений «Запад-2025».

    Комментарии (8)
    14 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов

    Эксперт Васильев: Эффективность украинских FPV-дронов упала до 2-4%

    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля украинских FPV-дронов, достигающих целей, сократилась до 2-4% из 100 выпущенных аппаратов, что существенно уменьшает их боевую эффективность, сообщил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Как сообщил Васильев в своем Telegram-канале «Русский инженер», эффективность FPV-дронов, используемых украинскими военными, в последние месяцы значительно снизилась. Из 100 запущенных аппаратов цели достигают лишь два-четыре дрона, что составляет 2-4%. Васильев отмечает: «Результативность ФПВ устойчиво снижается, и именно это вызывало недавнюю истерику у украинских волонтеров».

    Васильев отметил, что у российских дронов с управлением на оптоволоконе показатели эффективности достигают 50% успешных попаданий в специфических условиях, а в среднем эффективность превышает 20-25%. При этом аналогичные разработки ВСУ далеки от таких результатов.

    Для дальнейшего снижения угрозы от дронов ВСУ эксперт рекомендует  работать над сведением всех элементов борьбы, в единую систему. В том числе тренировки бойцов для снижения дронобоязни, формирование специализированных расчетов дронобойщиков, развитие переносных средств радиоэлектронной борьбы, оснащение техники комплексами активной защиты и турелями.

    В результате реализации этих мер эффективность украинских FPV-дронов, по мнению эксперта, может быть снижена до 0,5%.

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 01:08 • Новости дня
    ВСУ атаковали север Константиновки

    Марочко сообщил о попытках ВСУ отбить позиции на севере Константиновки

    Tекст: Денис Тельманов

    Северные районы Константиновки подвергаются активным атакам украинских сил, которые пытаются вернуть контроль над утраченной ранее территорией.

    Об интенсивных атаках украинских войск на северные окраины Константиновки рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС. По его словам, восточные окраины населенного пункта сейчас охвачены серьезными боевыми действиями, а подразделения ВСУ проводят ряд попыток вернуть утраченные позиции.

    Марочко отметил: «Касаемо Константиновки: сейчас восточные окраины данного населенного пункта подвергаются серьезным боевым действиям. Украинские боевики проводят ряд контратак».

    Ранее эксперт сообщал, что российские силы уничтожили зажатую в огневом кармане группировку ВСУ на севере Константиновки. По его оценке, у украинских военных в этом районе практически отсутствуют шансы на выживание из-за массированной артподготовки российской армии перед продвижением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области.

    Подразделения этой же группировки освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. Украинские войска на константиновском направлении испытывают трудности с подвозом боеприпасов и ротацией из-за ударов российских БПЛА по логистике.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря ночь.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 –  над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над  Смоленской областью, десять – над Калужской.

    Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.


    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 02:58 • Новости дня
    Украина рассердилась из-за встречи Лукашенко и Сальдо

    МИД Украины рассердился из-за встречи Лукашенко и Сальдо в Белоруссии

    Tекст: Антон Антонов

    В МИД Украины раскритиковали встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, пишет «Парламентская газета».

    В Киеве пригрозили Белоруссии новыми санкциями и международной изоляцией, пишет «Парламентская газета».

    Лукашенко провел встречу с Сальдо 15 сентября. «Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем», – сказал президент Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что внимательно следит за ситуацией на новых территориях России, особенно за Херсонской областью. Его удивляет, что несмотря на боевые действия, в регионе продолжается уборка хлеба и решаются ключевые вопросы.

    Глава Белоруссии выразил готовность сотрудничать в аграрной сфере, в том числе закупать плодоовощную продукцию из Херсонской области. Лукашенко заявил, что при наличии возможности направит специалистов для оценки потенциала поставок в регион.

    Сальдо, в свою очередь, отметил, что не чувствует себя в Белоруссии гостем, а приехал «к своим друзьям», подчеркнув историческую связь регионов. Лукашенко поддержал эту мысль: «А вы и не гость. Мы с вами советские люди, много работали в едином государстве. Это ваша земля так, как Украина и Херсонская область тоже моя земля».

    Сальдо подарил Лукашенко карту региона в составе Российской Федерации, сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первая встреча Лукашенко с руководителями новых регионов России. Так, в 2023 году он провел встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Глава МИД Китая решил в Польше обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Варшаву глава МИД Китая Ван И намерен обсудить с польскими властями вопрос закрытия границы с Белоруссией, через которую проходит основной поток китайских товаров в Европу, сообщил представитель МИД Польши.

    Министр иностранных дел Китая прибыл в Варшаву для обсуждения в том числе и ситуации на польско-белорусской границе, передает РИА «Новости».

    По сообщениям польских дипломатов, визит китайского министра сопровождается переговорами о возможном закрытии границы между Польшей и Белоруссией. Представитель МИД Польши сообщил, что этот вопрос будет поднят наряду с другими темами.

    Он отметил, что граница с Белоруссией играет важную роль для товарообмена между Россией и Китаем. Также представитель МИД заявил, что подавляющая часть товаров, прибывающих в Польшу и далее в Евросоюз из Белоруссии по железной дороге, имеет китайское происхождение.

    Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу якобы из соображений безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Варшавы с эмоциями на фоне военных учений.

    Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» стартовали в пятницу и направлены на проверку готовности к обеспечению безопасности Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о проведении основных этапов учений на значительном удалении от границ с западными странами.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 00:15 • Новости дня
    Стало известно о взрыве на нефтебазе в Киевской области

    Взрыв на нефтебазе прогремел в Киевском регионе без тревоги

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киевской области зафиксирован взрыв на нефтебазе, однако в регионе не вводили режим воздушной тревоги.

    О взрыве на нефтебазе в Киевской области Украины сообщает издание «Страна», передает ТАСС.

    По данным источника, громкий взрыв произошел на одном из объектов нефтяной инфраструктуры в регионе. Подробности инцидента пока не раскрываются, информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, складские помещения пострадали после серии взрывов в Измаильском районе Одесской области.

    Российские истребители, БПЛА и артиллерия нанесли ночную комбинированную атаку по украинской территории, открыв новый этап спецоперации, а удары по железнодорожным мостам через Днепр могут лишить ВСУ снабжения от стран Запада.

    Пожар начался на фабрике «Рошен» в Киеве, которая принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о попытках властей заманить жителей Сумской области в оборону

    «Северяне» сообщили, как власти заманивают жителей Сумской области в оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как украинские власти Сумской области заманивают жителей вступать в ряды ВСУ, НГУ (Нацгвардия) и ГПСУ (погранслужба).

    «Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города Сумы и активно призывает вступать в ряды ВСУ, НГУ и ГПСУ. Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тыс. гривен (61,3 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщили бойцы в неофициальном канале группировки «Северный ветер».

    Они уточнили, что бои по всей линии фронта на Сумском направлении идут тяжелые, так как противник перебрасывает новые резервы из тыла и недоучившихся мобилизованных из учебных центров.

    На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья при поддержке авиации ВКС России «Северяне» продвинулись на 100 м, а в лесу близ Синельниково штурмовики продвинулись на 250 м и заняли два опорных пункта ВСУ, добавили бойцы.

    На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы продолжили продвижение в юго-западном направлении и закрепились в лесополосах, общее продвижение составило до 500 м, двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские добровольцы, рассчитывавшие на иные воинские специальности, после заключения контракта с ВСУ оказываются в пехоте без права смены родов войск.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Французские истребители Rafale с авиабазы Сен-Дизье прибыли на базу в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация выполнила очередную поставку новых Су-34, прошедших обязательные испытания, для нужд российского военного ведомства, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что перед передачей техника прошла все необходимые наземные и летные заводские испытания.

    Представитель госкорпорации отметил, что Су-34 показал себя как надежная и эффективная машина, а военные летчики высоко оценивают маневренность и живучесть этих самолетов.

    На предприятиях ОАК увеличили производство Су-34 и сейчас осуществляют регулярные серийные поставки этой техники в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 отработали бомбометание и преодоление систем ПВО в ходе учений «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 совершил успешную посадку без шасси и остался целым.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    КНДР пообещала ответить на демонстрацию силы со стороны США

    Пхеньян осудил учения Iron Mace и Freedom Edge на полуострове

    Tекст: Денис Тельманов

    Пхеньян выступил с резкой критикой совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, назвав их угрозой безопасности страны.

    О планах КНДР сдерживать военную угрозу со стороны США, Японии и Южной Кореи сообщило ЦТАК. Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что Корейская народная армия готова сделать «ответственный выбор» и защитить суверенитет страны от «демонстрации силы со стороны враждебных государств».

    Он отметил, что учения Iron Mace являются «репетицией ядерной войны» и создают основную опасность для стабильности в регионе.

    Пак Чон Чхон подчеркнул: «Если продолжится демонстрация силы со стороны враждебных стран, то наши ответные действия будут очевидными и интенсивными».

    Он указал, что США подрывают безопасность на Корейском полуострове, укрепляя военный блок с союзниками и проводя бесконечные учения. По словам представителя КНДР, задача армии страны – «сдерживать войну и защищать суверенитет».

    Как уточняет «ЦТАК», учения Iron Mace и Freedom Edge проходят с 15 по 19 сентября и направлены на интеграцию ядерных и обычных возможностей союзников. Пхеньян считает это продолжением конфронтационной политики против республики, несмотря на смену руководства в Сеуле.

    Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР, также назвала действия Южной Кореи, США и Японии «явной демонстрацией враждебности» и предупредила о негативных последствиях для самих инициаторов учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Южной Кореи и США провели штабные учения Iron Mace на базе Кэмп Хамфрис с акцентом на ядерное сдерживание КНДР.

    Китайский аналитический центр «Синьхуа» обнародовал доклад о ментальной колонизации мира Соединенными Штатами. Дональд Трамп планирует принять участие в саммите АТЭС в Кенджу и рассматривает возможность встречи с Си Цзиньпином на полях мероприятия.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 11:28 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении «противника» на учениях «Запад-2025»

    Минометчики уничтожили позиции условного противника на учениях в Белоруссии

    Tекст: Евгения Караваева

    Военнослужащие использовали 120-мм минометы для поражения целей во время стратегических маневров на полигоне в Белоруссии.

    Минометные расчеты Московского военного округа успешно уничтожили огневые позиции условного противника во время совместных стратегических учений «Запад-2025», передает ТАСС.

    В Министерстве обороны России отметили: «На полигоне «Борисовский» (Республика Беларусь) минометчики Московского военного округа нанесли удары по выявленным целям и уничтожили огневые позиции условного противника».

    Учения «Запад-2025» направлены на отработку взаимодействия между армиями России и Беларуси.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в рамках совместных учений «Запад-2025» экипажи Ту-22М3 отработали практическое бомбометание, уничтожив учебные цели на полигоне.

    Комментарии (3)
    Главное
    Экс-губернатор Курской области признал вину в получении взяток
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Мерц объявил войну «старому и новому» антисемитизму в Германии
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной
    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России
    Германия нарастила поставки пива в Россию
    Участника СВО с супругой выгнали из ресторана Керчи из-за военной формы

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Перейти в раздел

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации