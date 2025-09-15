В Новой Москве загорелся крупный склад на площади 1,2 тыс. метров

Пожар охватил неэксплуатируемый склад в районе Щербинки в Новой Москве

Tекст: Денис Тельманов

О возгорании склада в Новой Москве сообщила пресс-служба МЧС России, передает ТАСС. Пожар произошел в районе Щербинки, квартал № 42, в неэксплуатируемом складском помещении, где загорелась кровля. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. метров.

«В главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в районе Щербинки, квартал № 42. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада», – говорится в сообщении ведомства.

К тушению возгорания привлечены 30 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 7 единиц техники. На данный момент специалисты продолжают борьбу с огнем.

