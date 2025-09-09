В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Ребенок и двое взрослых пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы
При пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, все госпитализированы, сообщили в столичном управлении МЧС России.
В ведомстве уточнили, что локализовать огонь удалось на площади 65 кв. м, после чего пожар был полностью ликвидирован.
Для 48 эвакуированных из двух подъездов дома жильцов был развернут пункт временного размещения.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на юго-западе столицы огнеборцы МЧС тушат пятиэтажку, в которой загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах.