Швед Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.3 комментария
Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.14 комментариев
Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?36 комментариев
Военный эксперт Кнутов: Польша расписалась в том, что инцидент с БПЛА – провокация
«То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент – провокация украинских властей и евробюрократов», – считает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. По его словам, взрывчатка могла бы стать прямой уликой против организаторов операции, который потенциально вылился бы в скандал, похожий на то, что происходит вокруг «Северных потоков».
На этом фоне собеседник напомнил о предложении Минобороны России провести с польскими коллегами консультации по поводу дронов, но Варшава отказалась. «Ведь другого повода раскрутить антироссийскую истерию может в ближайшее время и не подвернуться», – иронично отметил аналитик.
Между тем европейские лидеры активно используют произошедшее в своих целях. Так, звучат идеи по милитаризации ЕС: а именно усилению ПВО, закупке вооружений и боевой техники. «Для политиков это очень доходный бизнес. Уровень истерии и в Варшаве, и в Брюсселе будет поддерживаться, поскольку в противном случае многие программы по раскрутке военно-промышленного комплекса Евросоюза провалятся», – пояснил Кнутов.
Происходящее на руку и Киеву, ведь на повестке возникает идея о вводе бесполетной зоны, продолжил он. Эксперт напомнил, что украинское руководство ранее выдвигало требование «срочно закрыть небо» самолетам стран НАТО и системным ПВО. Сейчас эту риторику подхватил и польский министр Радослав Сикорский.
«В Польше прекрасно понимают, что они разоружены, их система противовоздушной обороны существует только на словах, поскольку основные зенитно-ракетные комплексы были подарены Украине. При этом Варшава и другие страны Североатлантического альянса регулярно совершают действия, которые можно считать агрессией против Россией и casus belli. Чтобы себя обезопасить, поляки пытаются вынести зону противовоздушной обороны со своей территории на украинскую за счет создания бесполетной зоны», – рассуждает спикер.
Такой шаг станет прямым вмешательством в конфликт, подчеркнул аналитик. По его мнению, реализация сценария создания бесполетной зоны приведет сначала к ударам по аэродромам, откуда будут взлетать самолеты, а затем к применению более серьезного оружия. «То есть спираль будет лишь раскручиваться. Здравомыслящие люди на Западе это понимают, но, к сожалению, не все», – заключил Кнутов.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что беспилотники, которые в ночь на 10 сентября оказались в воздушном пространстве Польши, не несли взрывчатку. «Что интересно, все они были «пустышками», что наводит меня на мысль, что Россия пыталась испытать нас», – сказал он в интервью The Guardian. Министр сообщил, что после инцидента поляки пройдут обучение у украинцев по борьбе с дронами. По его словам, это, вероятно, будет проходить в учебном центре НАТО в Польше.
Сикорский в разговоре уже с немецкими СМИ также заявил, что Польше и союзникам стоит рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над территорией Украины. «Это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками. Если Украина попросит нас сбивать их (дроны) над своей территорией, это будет для нас выгодно», – считает он.
Примечательно, что с таким предложением ранее уже выступали украинские власти. Так, сразу после инцидента с БПЛА в Польше министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной и потребовал от них усилить противовоздушную защиту страны.
Инициативу прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в среду польский премьер Дональд Туск сообщил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими», однако никаких доказательств этому не привел. Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км.
Тем не менее некоторые европейские страны, в том числе Бельгия, Швеция, Чехия, Нидерланды, Испания, после падения БПЛА вызвали послов России. Российская сторона отвергла все голословные обвинения, ссылаясь на позицию, изложенную ранее в заявлениях Министерства обороны и МИД России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, в чем заключается суть этого инцидента и ради чего он так активно раздувается Западом.
Медведев разъяснил последствия введения бесполетной зоны над Украиной
Медведев в Telegram-канале заявил, что идеи «киевских и прочих придурков» о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность стран НАТО сбивать российские БПЛА приведут к прямому военному конфликту между НАТО и Россией. Медведев призвал называть такие действия и намерения своими именами, а именно «войной», и предупредил об их серьезных последствиях.
Он также прокомментировал идею предоставления Украине кредита под российские активы, которую обсуждают в Евросоюзе. По его словам, если европейские государства попытаются изъять российскую собственность, Россия будет добиваться наказания виновных лиц всеми возможными способами, включая международные и национальные суды, а в отдельных случаях и вне судебных процедур.
Медведев высказался и по поводу высказываний главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер о возможных переговорах России и Украины в Вене. По его мнению, подобные заявления отражают изменение позиции австрийской стороны по вопросу вступления страны в НАТО.
«Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе…», – написал Медведев.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить с союзниками создание бесполетной зоны над Украиной.
Глава украинского МИД Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над Украиной.
Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с согласия Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.
Беспилотники, которые пересекли границу Польши, не были оснащены боеприпасами, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью газете The Guardian. Он отметил: «Интересно, что все они были пустыми, что, по моему мнению, говорит о попытке России испытать нас, не начиная войны».
Сикорский отверг обвинения в том, что системы ПВО Польши оказались неготовыми к появлению дронов, несмотря на то, что только три или четыре из примерно девятнадцати беспилотников были сбиты. По его словам, беспилотники не достигли своих целей, нанесен лишь незначительный ущерб имуществу, пострадавших нет.
Министр также подчеркнул: если бы подобная ситуация произошла на Украине, исход расценили бы как «100-процентный успех».
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что украинские спецслужбы с одобрения Владимира Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.
Дональд Трамп продемонстрировал сдержанную реакцию на падение беспилотников в Польше, поскольку, вероятно, получил информацию американской разведки, не подтверждающую версию о провокации со стороны России, а также был занят внутренними вопросами.
Запад использует инцидент с БПЛА в Польше как повод для обвинения России в «агрессии», что может привести к обсуждению новых санкций и усиления поддержки ВСУ.
Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, передает ТАСС.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink «лег» вдоль всего фронта». Дополнительные подробности он не уточнял.
По данным сервиса Downdetector, более 40 тыс. пользователей в США также столкнулись с перебоями в работе Starlink. Проблемы зафиксированы в Италии, Польше и ряде других европейских стран.
Масштабный сбой затронул не только военные подразделения, но и гражданских пользователей спутниковой системы связи.
Польша не смогла оплатить работу Starlink для Украины из-за вето Навроцкого. Ранее между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским возникла перепалка по поводу заявления Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink.
В тот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на разногласия с политикой Киева.
При теле нашли военный билет, который подтверждает с высокой долей вероятности личность погибшего, сказал Хабиров, передает ТАСС.
«Там рядом с ним еще три бойца. Мы тело уже доставили в Ростов на проведение экспертизы», – указал глава региона.
Суфияров подписал контракт с Минобороны в мае 2023 года и командовал мотострелковым взводом полка «Башкортостан». В апреле 2024 года группа под его командованием несколько часов удерживала позиции, а сам старший лейтенант, оказавшись единственным выжившим, взорвал гранату, чтобы не попасть в плен.
Ему посмертно присвоили звание Героя России.
Ранее хирурги группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении.
До этого боец штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады смог вызволить с поля боя в Курахово 12 раненых солдат.
Линь Цзянь заявил, что Китай решительно ответит на введение странами НАТО пошлин под предлогом закупок российской нефти, передает ТАСС.
Он отметил, что торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию, полностью законно.
На брифинге Линь Цзянь подчеркнул: «В случае нарушения законных прав и интересов Китая он решительно примет контрмеры, мы будем твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития».
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры G7 рассмотрели введение санкций против Индии и Китая за покупку российской нефти. Axios подчеркнул важность личных встреч премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В Пекине обсудили возможность временной отмены высоких пошлин на американские товары, включая медицинскую продукцию и промышленные химикаты.
New York Times: Россия создала империю дронов
Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.
Лучшие результаты на выборах губернаторов в 2025 году показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также Александр Хинштейн (Курская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), передает ТАСС.
Минниханов получил 88,09% голосов после подсчета 100% протоколов, Хинштейн – 86,92%, Дрозденко – 84,21%. Евгений Солнцев (Оренбургская область) набрал 83,85%, Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) – 83,37%, Мария Костюк (ЕАО) – 83,02%. Самый низкий результат среди действующих руководителей – у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (60,79%) и врио главы Свердловской области Дениса Паслера (61,3%).
Кроме этого, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов набирает 62,19% голосов, действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов – 62,97%.
В Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый «Единой Россией», набрал 81,25% голосов. В Севастополе Михаил Развожаев получил 81,72% голосов после обработки 100% протоколов. В Коми Ростислав Гольдштейн набрал 70,04% голосов, а в Калужской области Владислав Шапша – 72,24%.
В Тамбовской области Евгений Первышов лидирует с результатом 74,3% при обработке 97,08% протоколов. В Пермском крае Дмитрий Махонин получил 70,94% голосов, а в Брянской области Александр Богомаз – 78,78% голосов. В Чувашии Олег Николаев, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», лидировал с 67,42% голосов при обработке 97,21% протоколов.
Сергей Ситников в Костромской области набрал 67,55% голосов после обработки более 90% протоколов. В Архангельской области Александр Цыбульский получил 67,32% голосов по итогам обработки 90,13% протоколов.
На выборах в Челябинской области «Единая Россия» набрала 54,48% голосов после обработки всех протоколов. Второе место заняла «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 13,43%, третье – ЛДПР с 9,79%. В тройку также вошли «Новые люди», КПРФ и Российская партия пенсионеров за справедливость.
В Республике Коми «Единая Россия» также лидирует с 44,50% голосов, за ней следует КПРФ (14,87%), а третье место у ЛДПР (14,11%). Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96% голосов.
В Костромской области «Единая Россия» получила 50,25% голосов, у КПРФ – 11,27%, у ЛДПР – 12,11%.
В Курганской области единороссы также лидируют – 54,91% голосов, у КПРФ – 10,69%, у ЛДПР – 12,85%. В Магаданской области после обработки большинства протоколов «Единая Россия» лидирует с 65,89%, ЛДПР – 12,83%, КПРФ – 8,4%.
Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что «избирательные кампании прошли спокойно». По ее словам, недействительными были признаны 149 бюллетеней на восьми участках в пяти субъектах.
Единый день голосования проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах выбирали губернаторов прямым голосованием, в одном – через региональный парламент. В 24 регионах использовали дистанционное электронное голосование, а в Москве открыли экстерриториальные участки.
Ранее ЦИК заявил, что явка на ЕДГ-2025 составила около 47%. Половина действующих глав регионов улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми выборами.
Все кандидаты в губернаторы от «Единой России» получили поддержку избирателей.
Политологи Евгений Минченко и Алена Август отметили, что самыми интересными стали кампании на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а ЛДПР проявила наибольшую активность среди оппозиционных партий.
«НАТО воюет с Россией», – сказал Песков, передает ТАСС.
Это очевидный факт, не требующий дополнительных доказательств, констатировал он.
Представитель Кремля указал, что НАТО оказывает прямую и косвенную поддержку киевскому режиму.
Так Песков отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что НАТО якобы не воюет с Россией.
Сикорский ранее также предложил рассмотреть в НАТО идею создания бесполетной зоны над Украиной.
Зампред СБ России Дмитрий Медведев, говоря об этой идее Сикорского, заявил, что установление бесполетной зоны над украинской территорией будет означать прямую войну НАТО с Россией.
Оппозиционные силы, находящиеся за границей, призывали своих сторонников приходить на избирательные участки в России одновременно, чтобы создавать искусственные очереди, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Ленар Габдурахманов в информационном центре ЦИК.
По его словам, «оппозиционные силы из-за рубежа призывали своих, пусть и мало, сторонников сегодня в 12 часов приходить одномоментно на свои избирательные участки с целью создания очередей как на входе, так и у урн. Планировали все это снимать на видео, размещать в сети интернет с комментариями о неспособности властей и комиссии организовать выборы». Он отметил, что подобные призывы были проигнорированы.
Габдурахманов добавил, что благодаря профилактической работе и наличию убедительной информации все попытки по дестабилизации процесса голосования не были реализованы. По итогам дня, ситуацию вблизи избирательных участков удалось сохранить спокойной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение основных дней голосования по всей стране не было зафиксировано серьезных инцидентов, способных повлиять на проведение выборов.
«Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».
Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».
Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.
Евросоюз в июле этого года заплатил за российский трубопроводный газ минимальную сумму с октября 1999 года, передает ТАСС со ссылкой на данные Евростата и собственные подсчеты.
По информации агентства, общий объем импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, составил 995 млн евро. Закупки только трубопроводного газа достигли 338 млн евро – это самый низкий показатель за почти 24 года.
В настоящее время единственным действующим маршрутом поставок российского трубопроводного газа в Европу остается газопровод «Турецкий поток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пытался убедить Евросоюз отказаться от российских энергоносителей. Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от Соединенных Штатов. Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом себе в колено.
О готовящемся запуске первого энергоблока на АЭС «Аккую» сообщил генеральный директор компании «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких, его слова приводят РИА «Новости». По словам Буцких, сейчас проводятся пусконаладочные мероприятия: проверяется функционирование оборудования и систем, ведется подготовка к безопасной эксплуатации.
Глава компании подчеркнул, что после завершения текущих работ специалисты перейдут непосредственно к этапу запуска первого энергоблока.
Часть систем станции будет работать в режиме обычной эксплуатации, остальные предназначены для обеспечения безопасности. Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов отмечал, что работы на объекте продвигаются несмотря на санкционное давление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция завершила испытания клиринговой схемы для финансирования строительства АЭС «Аккую».
На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.
Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.
Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.
В подробном репортаже телекомпания рассказала о «хорошо организованной с участием иностранных спецслужб сети», которая занимается протестным движением в Грузии, где радикалы публично заявляют о намерении свергнуть правительство 4 октября, в день местных выборов, путем уличных акций.
По данным телекомпании, в эту сеть вовлечены молодежные организации, вузы, НПО, онлайн-медиа.
В Службе государственной безопасности Грузии «Имеди» подтвердили проводимое следствие на этот счет, во время которого на данном этапе «изучаются материалы, обрабатывается информация».
По данным «Имеди», акцент сейчас организаторами акций делается не на радикальных политиков, а на молодежный протест.
«План расписан иностранными спецслужбами, он хорошо апробирован во время «цветных революций» в тех или иных странах. На это тратятся колоссальные суммы, проводятся тренинги, вовлекаются иностранные дипломаты. Основной акцент делается на молодежь, студентов, для которых проводятся тренинги. Таких – тысячи, в том числе ядро составляют 600 студентов, которые должны привлекать других. Ежедневно им выплачивают от двухсот до трехсот лари (примерно от 75 до 112 долларов)», – сообщила «Имеди».
Телекомпания назвала несколько вузов, где особенно активно рекрутируются студенты для радикальных акций протеста – это Университет Ильи, Театральный университет, Академия художеств, Грузинский институт публичных отношений, а также Грузинский университет («Сакартвелос университети»), который принадлежит матери экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания.
В частности, Грузинский университет в первом полугодии перевел полмиллиона лари (185 тыс. долларов) связанным с ним компаниям, после чего средства направлялись участникам протестов, сообщила «Имеди».
Также крупные суммы, в том числе через биткоины, участникам акции передавала компания ныне находящегося под арестом экс-главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, отметила телекомпания.
По ее данным, курирует подготовку акций вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер, ранее в том числе работавший на Украине. Среди его контактов в Грузии – один из идеологов «Революции роз-2003» Леван Рамишвили, в то время отвечавший за создание молодежных организаций и их связь с сербским движением «Отпор!». В Грузии одним из первых проектов Atlas Network стал «Клуб Франклина», «проводящий тренинги для молодежи с конкретными политическими целями», отметила телекомпания. Также «Имеди» называет имя Георгия Меладзе, который курирует прибытие в страну технологов «цветных революций» из Сербии для обучения противостояния правоохранительным органам на акциях протеста.
«Сценарии протестов в Грузии очень похожи на проводимые акции в Сербии», – отмечает телекомпания.
По ее данным, «для участников акций организуются в том числе встречи с иностранными дипломатами, например, послом Германии в Грузии Петером Фишером, молодежь обучают использованию социальных сетей и мессенджеров для радикализации протеста и так далее».
«Все это, в том числе все транзакции, известно спецслужбам Грузии», – сообщила «Имеди».
«Несколько дней назад премьер-министр Испании выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, чтобы «остановить Израиль». Сегодня он призвал демонстрантов выйти на улицы. Пропалестинская толпа услышала его подстрекательские послания и сорвала велогонку «Вуэльта». Санчес и его правительство – позор Испании!» – заявил Саар, передает ТАСС.
В 2025 году финальный этап многодневки «Вуэльта» отменили из-за того, что активисты с палестинскими флагами вышли на трассу, применили дымовые шашки и вступили в конфликты с полицией.
Велогонщики не смогли завершить 11-й этап, а дистанция 16-го этапа была уменьшена на восемь километров из-за аналогичных протестов.
Акции протеста были обусловлены участием в соревновании команды Israel Premier-Tech. Организаторы попросили команду убрать из названия слово «Израиль».
Ранее СМИ сообщали, что Испания хочет целиком запретить поставки оружия Израилю и ввести дополнительные ограничения, включая запрет захода судов с горючим для израильской армии в порты страны.
В 2024 году Испания признала палестинское государство. Израиль в ответ запретил въезд в страну двум министрам испанского правительства.