Минниханов набрал 88,09% голосов на выборах главы Татарстана
Действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 88,09% голосов на выборах главы республики после обработки 100% протоколов, передает ТАСС. Данные представлены на онлайн-табло в информационном центре ЦИК.
Второе место занял кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов. Он получил 4,97% голосов. Виталий Смирнов, представляющий региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», набрал 1,90%.
Кандидат от ЛДПР Руслан Юсупов получил 4,20% голосов избирателей. Итоги голосования полностью обработаны и официально опубликованы.
Ранее Юрий Слюсарь одержал победу на выборах главы Ростовской области, набрав 81,25% голосов после обработки всех протоколов.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн победил на выборах главы Курской области по итогам обработки 100% протоколов.
Мария Костюк одержала победу на выборах главы Еврейской автономной области, получив 83,02% голосов. Владислав Шапша набрал 72,24% голосов на выборах губернатора Калужской области.
В воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.