Победителем на выборах губернатора Иркутской области стал Игорь Кобзев

Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»

Tекст: Антон Антонов

«Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.

Он также назвал участие жителей Курской области в голосовании в нынешней ситуации в регионе актом гражданского мужества. Он подчеркнул, что населенные пункты региона, которые сейчас опустели, должны быть возрождены. «Сделаем и это», – отметил Медведев.

Медведев заявил, что исполнение предвыборных обязательств – ключевой фактор будущих побед «Единой России». Медведев напомнил о необходимости не утратить доверие граждан, подчеркнув, что «рейтинги, тем более победа» на выборах, важны, «но еще важнее – не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны оказали» депутатам и главам регионов. Он добавил, что власть «начинается» на муниципальном и региональном уровнях, и что стабильное функционирование органов власти критически важно для государства. Кандидаты от «Единой России» выступили весьма достойно на выборах в ЕДГ, сказал он.

«Страна не может существовать без власти… Если власть начинает «сыпаться» – быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», – сказал Медведев.

Он отметил, что доверие избирателей – результат большой работы партии и курса, проводимого президентом России Владимиром Путиным. Медведев поблагодарил российских избирателей, которые голосуют на выборах и тем самым укрепляют страну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, и избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.