Победителем на выборах губернатора Иркутской области стал Игорь Кобзев
Действующий глава Иркутской области Игорь Кобзев на выборах губернатора опередил соперников, получив 60,79% после подсчета 100% протоколов, сообщили в ЦИК России.
Данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК свидетельствуют, что Кобзев, представляющий «Единую Россию» стал победителем выборов главы Иркутской области, получив 60,79% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, передает ТАСС.
На втором месте оказался кандидат от КПРФ Сергей Левченко, за него проголосовали 22,65% избирателей. Третью позицию заняла Лариса Егорова от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с результатом 8,08%, передает РИА «Новости»
Четвертое место занял представитель ЛДПР Виктор Галицков, его поддержали 5,82% участников выборов. Итоги голосования были опубликованы на онлайн-табло Центризбиркома России.
В воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.