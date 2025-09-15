Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?32 комментария
Дронов одержал победу на выборах губернатора Новгородской области
Врио главы Новгородской области Александр Дронов набрал свыше 62% голосов избирателей на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Дронов от партии «Единая Россия» получил 62,19% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Ольга Ефимова с результатом 14,4%. Замыкает тройку Алексей Чурсинов от ЛДПР, получивший 9,53% голосов. Также в списке Николай Швабович («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») с 6,04% и Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.