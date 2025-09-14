Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке

Tекст: Дарья Григоренко

Молодая пара пришла на участок № 1649 Орджоникидзевского района в третий день выборов. После того как они опустили бюллетени в урну, Никита встал на одно колено и спросил Дарью, выйдет ли она за него замуж. По словам общественного наблюдателя Марины Ткацкой, находившейся на участке, для девушки это стало полной неожиданностью, и она ответила согласием, передает РИА «Новости».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что россияне участвуют в выборах даже в трудных условиях, связанных с обстрелами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 16 млн человек проголосовали на выборах разных уровней в регионах России. Более 1,4 млн человек воспользовались дистанционным электронным голосованием.