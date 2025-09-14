Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?15 комментариев
Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке
Житель Екатеринбурга Никита сделал своей возлюбленной Дарье предложение руки и сердца прямо на избирательном участке после голосования, сообщает центр общественного наблюдения Свердловской области.
Молодая пара пришла на участок № 1649 Орджоникидзевского района в третий день выборов. После того как они опустили бюллетени в урну, Никита встал на одно колено и спросил Дарью, выйдет ли она за него замуж. По словам общественного наблюдателя Марины Ткацкой, находившейся на участке, для девушки это стало полной неожиданностью, и она ответила согласием, передает РИА «Новости».
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что россияне участвуют в выборах даже в трудных условиях, связанных с обстрелами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, более 16 млн человек проголосовали на выборах разных уровней в регионах России. Более 1,4 млн человек воспользовались дистанционным электронным голосованием.