В Ростовской области возник крупный пожар камыша

Tекст: Ольга Иванова

Пожар камыша на площади 1,5 тыс. квадратных метров возник в селе Кулешовка Азовского района Ростовской области, пишет РИА «Новости». В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что возгорание было зафиксировано в 11:49 мск. В тушении участвуют 16 человек личного состава и четыре автоцистерны.

В релизе уточняется, что огонь распространился по камышу, но не уточняется, существует ли угроза для жилых домов в населенном пункте. Других подробностей о развитии ситуации на данный момент нет.

Ранее в Симферопольском районе Крыма вспыхнул крупный пожар сухой растительности, который стремительно распространился из-за сильного ветра и жары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Крыму локализовали природный пожар на площади 250 га. А в районе села под Симферополем возник пожар на площади 2 га.