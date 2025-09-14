Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти США выясняют, мог ли Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка, считать взгляды Кирка на гендерную идентичность оскорбительными для людей, подобных его трансгендерному соседу, передает Axios. По данным шести источников, следователи считают, что гнев Робинсона по поводу взглядов Кирка может стать ключом к мотиву убийства.

Сосед Робинсона, который, по словам источников, имел с ним романтические отношения, оказался «потрясен» случившимся и передал следствию электронные сообщения подозреваемого. «Это правда? О Боже, нет. Вот все сообщения», – привел слова соседа один из источников. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс рассказал на брифинге, что в переписке Робинсон упоминал о спрятанном возле кампуса университета ружье.

Следователи также проверяют, знали ли левые группы Юты о планах стрелка или оказывали ли ему помощь после преступления, отмечает издание. После нападения одна из таких групп удалила свои страницы в соцсетях. Убийство Кирка стало темой жарких политических споров в США: консерваторы называют Робинсона неуравновешенным левым, тогда как либералы ссылаются на его консервативное воспитание.

По словам членов семьи Робинсона, он стал более политизированным в последние годы и проявлял интерес к визиту Кирка в кампус. О мотивах преступления и возможных соучастниках следствие пока не делает окончательных выводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало проверку наличия сообщника у предполагаемого убийцы Чарли Кирка. Супруга Кирка назвала причины убийства своего мужа. Имя подозреваемого, 22-летнего студента Тайлера Робинсона, стало известно после того, как его отец сообщил о сыне в полицию.