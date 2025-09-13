Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.0 комментариев
Политолог Асафов: Путин связывает прогресс Москвы с развитием всей страны
Личное участие Владимира Путина в открытии ряда объектов в столице говорит о том, что Москва является авангардом развития страны, передавая регионам свой опыт; кроме того по инициативе президента возрождается космическая отрасль, которая работает на развитие всей страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В День города Владимир Путин участвовал в открытии Национального космического центра, объектов медицинской и транспортной инфраструктуры Москвы.
«На День города президент регулярно открывает в столице знаковые объекты и рассказывает о важности развития тех или иных направлений, будь то объекты транспортной инфраструктуры, кампусы высших учебных заведений или другие важные инфраструктурные и социальные проекты», – отметил политолог Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов.
По его словам, личное участие президента в открытии объектов «говорит о том, что Москва действительно является авангардом развития всей страны именно в том направлении, которое представляет Владимир Путин».
«Президент говорил сегодня, что Москва передает всей стране передовой опыт, совершенствует те самые направления, по которым должна развиваться Россия. Московский опыт становится образцом для применения этих практик с учетом региональной специфики. Наиболее наглядный пример – это МФЦ. Президент подчеркивает важность московского опыта и достижений», – добавил эксперт.
Асафов особо отметил участие главы государства в открытии Национального космического центра (НКЦ), потому что Путин многие годы последовательно выступает за возрождение и развитие космической мощи страны.
«Долгое время космическая отрасль являлась для нас фактором расстройства с учетом того, что мы оглядывались на наши успехи в прошлом и не наблюдали никаких новых достижений. Все это создавало определенный социальный пессимизм. То, что сейчас по решению президента космическая отрасль активно возрождается, – очень важно для всей страны», – подчеркнул политолог.
В субботу в ходе посещения нового Национального космического центра президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии объектов медицинской и транспортной инфраструктуры столицы.
В День города Москвы первых пациентов приняли 15 обновленных поликлиник. Кроме того, президент дал старт движению на новом участке Троицкой линии метро: станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» свяжут действующие участки ветки с Большой кольцевой линией и Московским центральным кольцом.
«Поздравляя сегодня Москву с Днем столицы, поздравляя медиков, транспортников, хочу отметить, что все, что происходит в Москве, без всяких сомнений, касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный логистический центр России», – сказал глава государства.
Путин особо отметил вклад Москвы в развитие космической отрасли и открытие НКЦ, что «точно напрямую касается всей нашей страны». «Потому что это знаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере», – подчеркнул глава государства.