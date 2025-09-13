Неизвестные повредили крышу и срезали крест с украинской церкви в Польше

Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше

Tекст: Ирма Каплан

«Сообщается, что часть из них была нейтрализована силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилого дома в Люблинском воеводстве, жертв нет. Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию, без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», – отметил во время выступления Небензя.

Российский дипломат указал на то, что демонстрируемые Польшей повреждения дома якобы от взрывной части БПЛА сомнительны, так как больше похожи на повреждения от частей сбитого дрона, а боевая повредила бы постройку значительно сильнее. Показателен и эпизод с найденным БПЛА на сельскохозяйственном поле.

По словам Небензи, он больше похож на дрон, который потерял ход и упал из-за техсбоя или работы средств РЭБ.

В отношении деятельности российских военных в ночь на 10 сентября, постпред сообщил, что ВС России наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины. Там производили и ремонтировали бронетанковую и авиатехнику ВСУ, выпускали двигатели и электронные комплектующие к ним.

«Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 км, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», – заявил он.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

