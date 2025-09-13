Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Неизвестные повредили крышу и срезали крест с украинской церкви в Польше
В городе Легница в Польше вандалы срезали крест с купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы и повредили крышу здания.
Украинский посол Василий Боднар сообщил, что посольство Украины в Польше оперативно направило ноту в МИД страны, передает РИА «Новости».
Генконсульство Украины во Вроцлаве обратилось к местной полиции с требованием найти и наказать виновных.
«Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось к местным правоохранительным органам с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников», – написал Боднар в соцсети Facebook* (принадлежат Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он также призвал польские власти оперативно отреагировать на рост антиукраинских настроений.
Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.
Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ