В Курской области оценили первый день голосования на выборах губернатора

Организация голосования в первый день выборов губернатора Курской области отмечена экспертами как образцовая.
Первый день досрочного голосования на выборах губернатора Курской области прошел на высоком уровне организации, передает ТАСС со ссылкой на представителя штаба наблюдателей от Общественной палаты региона Владимира Храмцова.
По его словам, «первый день голосования прошел на высоком уровне организации, обеспечения безопасности, наблюдения», а также отличался позитивной атмосферой и высокой осознанностью избирателей.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Курской области Владимир Шульгин уточнил, что охрану на всех участках обеспечивают сотрудники полиции, народные дружины и частные охранные организации. Он отметил, что расстановка сил осуществляется с учетом текущей оперативной обстановки. Кроме того, полиция оказывает избирательным комиссиям необходимую помощь в реализации их полномочий и сохранности документации.
Избирательная кампания по выборам губернатора началась в регионе 11 июня. Голосование проходит в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября. За пост главы региона борются временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн («Единая Россия»), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Алексей Бобовников (КПРФ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты отметили, что российский избиратель ищет опору в стабильности политической системы, поэтому готов поддержать действующую власть на выборах глав регионов. А мониторинг первого дня ЕДГ показал отсутствие серьезных проблем на избирательных участках, отмечается высокая явка и соблюдение процедур.