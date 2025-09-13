Онищенко назвал условие, при котором люди смогут жить до 150 лет

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, есть технология выращивания органов из соединительнотканных клеток, и это уже становится реальностью.

«Берется соединительнотканная клетка, из нее можно вырастить и почку, и печень», – описал Онищенко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что возможность прожить до 150 лет связана не только с развитием медицинских технологий, но и с прививками и соблюдением всех рекомендаций эпидемиологов.

Онищенко добавил, что современные медицинские достижения позволяют надеяться на существенный рост продолжительности жизни.

Ранее глава государства Владимир Путин на пресс-конференции в Китае прокомментировал перспективы роста средней продолжительности жизни, отметив, что современная медицина уже дает основания надеяться на такие результаты.

Перед военным парадом в Пекине президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин говорили о возможности доживать до 150 лет и больше.

«Современные средства – и оздоровление, и медицинские средства, и всяческие хирургические, связанные с заменой органов, – позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», – приводит слова Путина в беседе с кремлевским пулом Ura.ru.

