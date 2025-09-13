Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Онищенко назвал условие, при котором люди смогут жить до 150 лет
Если человечество научится выращивать полноценные органы, продолжительность жизни людей может значительно увеличиться, считает эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, есть технология выращивания органов из соединительнотканных клеток, и это уже становится реальностью.
«Берется соединительнотканная клетка, из нее можно вырастить и почку, и печень», – описал Онищенко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что возможность прожить до 150 лет связана не только с развитием медицинских технологий, но и с прививками и соблюдением всех рекомендаций эпидемиологов.
Онищенко добавил, что современные медицинские достижения позволяют надеяться на существенный рост продолжительности жизни.
Ранее глава государства Владимир Путин на пресс-конференции в Китае прокомментировал перспективы роста средней продолжительности жизни, отметив, что современная медицина уже дает основания надеяться на такие результаты.
Перед военным парадом в Пекине президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин говорили о возможности доживать до 150 лет и больше.
«Современные средства – и оздоровление, и медицинские средства, и всяческие хирургические, связанные с заменой органов, – позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится», – приводит слова Путина в беседе с кремлевским пулом Ura.ru.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Честерского дома престарелых Уильям Уоттс отпраздновал 100-летие и поделился секретом долгой и счастливой жизни, а также острого ума в столь преклонном возрасте.
Также терапевт Парамонов объяснил, почему женщины чаще мужчин