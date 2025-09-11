Напавший с ножом на полицейских в Москве оказался безработным

Tекст: Валерия Городецкая

В документах отмечено, что мужчина нигде не работал и ранее был судим, а также у суда были основания полагать, что он может скрыться или продолжить преступную деятельность, передает РИА «Новости».

Известно, что он ранее отбывал почти восемь лет лишения свободы по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконный оборот оружия.

Согласно материалам суда, фигурант не стал обжаловать свой арест, который был назначен до 27 октября. Решение суда вступило в силу 2 сентября.

В августе на Щелковском шоссе в Москве мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ «Жилищник», а затем совершил нападение с ножом на полицейских. Против нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

При задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Позже установили, что подозреваемый – уроженец Саратова Шеварган Кунджумов, имеющий российское гражданство, ранее судимый в том числе за преступления против общественной безопасности и госвласти.

Сообщалось, что Кунджумов является бывшим участником ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).