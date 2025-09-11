В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.0 комментариев
Напавший с ножом на полицейских в Москве оказался безработным
Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции ранее уже привлекался к уголовной ответственности и не имел официальной работы, следует из судебных документов.
В документах отмечено, что мужчина нигде не работал и ранее был судим, а также у суда были основания полагать, что он может скрыться или продолжить преступную деятельность, передает РИА «Новости».
Известно, что он ранее отбывал почти восемь лет лишения свободы по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконный оборот оружия.
Согласно материалам суда, фигурант не стал обжаловать свой арест, который был назначен до 27 октября. Решение суда вступило в силу 2 сентября.
В августе на Щелковском шоссе в Москве мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ «Жилищник», а затем совершил нападение с ножом на полицейских. Против нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
При задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Позже установили, что подозреваемый – уроженец Саратова Шеварган Кунджумов, имеющий российское гражданство, ранее судимый в том числе за преступления против общественной безопасности и госвласти.
Сообщалось, что Кунджумов является бывшим участником ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ