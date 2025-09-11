  • Новость часаВ Грузии задержаны граждане Украины за подготовку теракта с использованием гексогена
    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России
    Лавров обвинил Израиль в дестабилизации Ближнего Востока
    Экономист оценил идею фон дер Ляйен кредитовать Украину под гарантии «репараций» России
    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    Польша объявила о полном закрытии границы с Белоруссией
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    Украина перестала получать азербайджанский газ
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    0 комментариев
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    3 комментария
    11 сентября 2025, 15:08 • Новости дня

    Напавший с ножом на полицейских в Москве оказался безработным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции ранее уже привлекался к уголовной ответственности и не имел официальной работы, следует из судебных документов.

    В документах отмечено, что мужчина нигде не работал и ранее был судим, а также у суда были основания полагать, что он может скрыться или продолжить преступную деятельность, передает РИА «Новости».

    Известно, что он ранее отбывал почти восемь лет лишения свободы по нескольким статьям, включая подготовку к теракту и незаконный оборот оружия.

    Согласно материалам суда, фигурант не стал обжаловать свой арест, который был назначен до 27 октября. Решение суда вступило в силу 2 сентября.

    В августе на Щелковском шоссе в Москве мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и ГБУ «Жилищник», а затем совершил нападение с ножом на полицейских. Против нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

    При задержании мужчина был без документов и говорил на иностранном языке. Позже установили, что подозреваемый – уроженец Саратова Шеварган Кунджумов, имеющий российское гражданство, ранее судимый в том числе за преступления против общественной безопасности и госвласти.

    Сообщалось, что Кунджумов является бывшим участником ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России).

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    9 сентября 2025, 10:49 • Новости дня
    Тело медика нашли под окнами элитного комплекса в Москве ночью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На западе столицы обнаружили погибшего медика, он приезжал на вызов на высокий этаж в элитный жилой комплекс к заболевшему ребенку.

    Врач скорой помощи вместе с бригадой прибыл по адресу в элитный многоквартирный дом и поднялся на 18-й этаж к заболевшему ребенку, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Спустя время медик выпал из окна жилого комплекса. Причины трагедии пока не установлены.

    Консьерж рассказал, что видел, как бригада зашла в квартиру. Позже он заметил вторую карету скорой помощи, которая приехала уже для пострадавшего врача. Коллегам не удалось спасти медика.

    На место вызвали полицию, сотрудники которой занялись выяснением обстоятельств смерти.

    Ранее в столице погиб малолетний ребенок после падения из окна пятого этажа жилого дома.

    До этого в Петербурге из окна выпала двухлетняя девочка.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 05:34 • Новости дня
    Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко за госизмену

    Tекст: Ирма Каплан

    Владелец бизнеса по оптовой торговле ювелирными изделиями и фермерству Сергей Деревянко арестован в Москве по обвинению в государственной измене. Суд отправил его в СИЗО, обжаловать решение бизнесмен не стал.

    «Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», – приводит ТАСС данные из судебной картотеки.

    Детали уголовного дела и обстоятельства задержания не раскрываются, поскольку рассмотрение подобных дел проходит в закрытом режиме, и суд воздерживается от комментариев. Обвиняемому грозит до пожизненного лишения свободы.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, в Москве был арестован второй за неделю гражданин России по обвинению в государственной измене, следует из электронной базы данных Мещанского суда.

    Севастопольский горсуд признал местного жителя Сергея Боднарашика виновным в передаче разведданных о военной технике и объектах российских военных киевскому режиму.

    Запорожский облсуд признал 36-летнего владельца популярного Telegram-канала из Мелитополя виновным

    в государственной измене.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 21:59 • Новости дня
    В Москве назвали победителей конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве в Национальном центре «Россия» 9 сентября прошел финал Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

    Выставка финалистов включала 59 прототипов. Посетители могли протестировать каждую разработку: примерить костюмы, собрать конструкторы, пройти лабиринты или поиграть в настольные игры.

    В номинации «Настольная игра» выиграли проекты «Воевода: Древняя Русь», «Выходные с Пушкиным», «Благое дело. Клуб меценатов», «Бобры и плотины» и «Великая Россия». В «Технической и технологической игрушке» отмечены «РОБИ», «Печка Емели самоходная», «Лаборатория Менделеева», подводный аппарат и набор «Создай свой первый автомобиль».

    В номинации «Конструктор и сборная модель» победили «Архангельский конек», «Чебурашка», «МИРАТОМ: Горное дело», «Деревянное государство» и настольный театр «Сказка в каждый дом». В «Мультимедийном проекте» отмечены «Буквогород», мультфильм-мюзикл «Цветняшки! Семейные истории», графическая новелла «Огнеборцы: герои нашего времени» и проект «Привет, это Кот!».

    Всероссийский конкурс «Родная игрушка» организуется обществом «Знание» совместно с «Движением Первых» с 2024 года. Победителей ждет запуск производства и распространение изделий при поддержке партнеров конкурса. Игрушки появятся в магазинах и образовательных учреждениях страны. В конкурсе приняли участие более 28,2 тыс. заявок из 89 регионов, среди которых были специалисты самых разных профессий и творческие семьи.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    В Петербурге начали сварку рельсов для новой высокоскоростной магистрали

    В Петербурге начали сварку уникальных рельсов для ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Евгения Караваева

    На рельсосварочном предприятии начали сборку стометровых рельсов в восьмисотметровые плети для ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

    Работы стартовали на предприятии № 1 ООО «РСП-М», передает ТАСС.

    Генеральный директор компании Александр Измайлов сообщил, что используются специально разработанные для ВСМ рельсы марки ДТ350ВС400 производства «Евраз».

    Изначально их длина составляет 100 метров, но для укладки на ВСМ рельсы сваривают в единые плети длиной 800 метров, чтобы минимизировать число стыков и повысить плавность хода поездов.

    Для процесса сварки были выдвинуты особые требования к режимам, которые разработали специалисты ВНИИЖТ. Заместитель главного инженера Центральной дирекции по ремонту пути РЖД Сергей Кириленков пояснил, что длина в 800 метров выбрана как оптимальная для существующей инфраструктуры и соответствует длине поезда, доставляющего плети.

    К рельсам для ВСМ предъявляются высокие требования по геометрии – допустимое отклонение от прямолинейности составляет всего 0,2 миллиметра. Вместо традиционного размещения на щебне, новая технология предусматривает укладку рельсов на бетонные плиты, увеличивая надежность и комфорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2023 года президент России Владимир Путин на церемонии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.

    Экономист оценил перспективы строительства ВСМ от Москвы до Минска.

    Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы на 2026–2030 годы

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 02:56 • Новости дня
    Из горящей пятиэтажки на юго-западе Москвы эвакуированы более 45 жильцов

    Tекст: Ирма Каплан

    На юго-западе столицы огнеборцы МЧС тушат пятиэтажку, в которой загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах, сообщили в столичном управлении МЧС.

    «Загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах. Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка. Из двух подъездов эвакуированы 48 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало», – сказано в посте в Telegram-канале ведомства.

    В МЧС уточнили, что на месте работают 68 специалистов и 22 единицы техники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате ночного пожара в квартире на улице Вяземской в Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками падения с высоты, сообщили в прокуратуре столицы.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:50 • Новости дня
    В жилом доме в Москве взорвался газовый баллон, пострадал человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одном из жилых домов в столице взорвался газовый баллон, пострадал один мужчина, его госпитализировали, сообщили в прокуратуре города в среду.

    Инцидент произошел на четвертом этаже дома на улице Фортунатовская, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Взорвался газовый баллон, который использовался при приготовлении пищи. Пострадал мужчина, его госпитализировали.

    Нарушено остекление балкона. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    В конце августа в Центральном детском магазине в Москве произошел взрыв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном погибшем. Было возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 12:17 • Новости дня
    В Москве рабочий упал в шахту лифта

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В одном из жилых домов столицы рабочий рухнул в шахту лифта и получил травмы, сообщил представитель экстренных служб города во вторник.

    Мужчина упал с высоты в четыре метра в шахту лифта в доме на Ивантеевской, 25, сказал собеседник РИА «Новости».

    Рабочий получил различные травмы, его передали медикам.

    Ранее в Хабаровском крае в результате детонации взрывчатки в штольне на горнодобывающем предприятии погибли трое рабочих.

    До этого в Якутии на руднике из-за обрушения горной породы получил травмы один человек.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    Смолова отпустили под обязательство о явке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для футболиста Федора Смолова избрали меру пресечения в виде обязательства о явке по делу о драке в «Кофемании», сообщил источник в правоохранительных органах.

    В отношении фигуранта по делу о драке в столичном кафе возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщили в ГУ МВД по Москве ТАСС.

    Там добавили, что для подозреваемого избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

    Источник агентства уточнил, что речь идет о Смолове.

    Напомним, на Смолова завели дело из-за конфликта в ресторане «Кофемания» в Москве, который произошел 28 мая. Спортсмен приносил публичные извинения. Источник сообщал, что ему грозит до трех лет заключения.

    В 2018 году в московской «Кофемании» также подрались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их приговорили к реальному сроку заключения, который спортсмены отбыли в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 03:39 • Новости дня
    Ребенок и двое взрослых пострадали при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы

    Ребенок и двое взрослых пострадали при пожаре на юго-западе Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    При пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, все госпитализированы, сообщили в столичном управлении МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что локализовать огонь удалось на площади 65 кв. м, после чего пожар был полностью ликвидирован.

    Для 48 эвакуированных из двух подъездов дома жильцов был развернут пункт временного размещения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на юго-западе столицы огнеборцы МЧС тушат пятиэтажку, в которой загорелись две квартиры на четвертом и пятом этажах.


    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 14:16 • Новости дня
    Песков сообщил о возвращении Путина в Москву

    Песков: Путин вернулся в Москву из Сочи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вернулся в Москву после двухдневной работы в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Президент Путин вернулся в Москву, сегодня он работает в Кремле», – сообщил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Согласно анонсу, одной из встреч дня станет беседа с губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

    Напомним, во вторник Путин прибыл на федеральную территорию «Сириус», где пообщался с молодыми учеными. Путину в «Сириусе» показали молодильную клубнику и новый виноград «мерло».

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 14:41 • Новости дня
    Эксперт: Крестный ход в Москве станет традицией

    Журналист Голованов отметил большое количество молодежи во время крестного хода в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский Крестный ход привлек много молодых людей и детей, что свидетельствует о росте популярности православия среди молодежи, отметил журналист Роман Голованов.

    По его словам, православная вера становится все более привлекательной для молодого поколения, и устоявшееся мнение о том, что в храмах только пожилые люди, уже не соответствует действительности.

    Голованов подчеркнул, что когда все прихожане и общины соединились, стало очевидно, как многочисленно православное сообщество Москвы. «Православие – молодая вера. Очень много молодежи. Очень много детей. Никто больше не имеет права сказать, что в храмах одни бабушки», – написал он в своем Telegram-канале.

    Журналист также добавил, что в шествии участвовали воины СВО, и отметил, что православная традиция сближает людей разных поколений и социальных групп. Голованов выразил уверенность, что Крестный ход станет ежегодной традицией и в будущем привлечет еще больше представителей власти, артистов и общественных деятелей.

    Напомним, в воскресенье в Москве прошел общегородской крестный ход. Шествие возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В нем приняли участие более 40 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 11:13 • Новости дня
    Буре назвал Москву лучшим городом мира
    Буре назвал Москву лучшим городом мира
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень благоустройства российской столицы находится на одном из самых лучших в мире, заявил советский и российский хоккеист Павел Буре.

    Москва – это лучший город в мире по уровню комфорта, сказал Буре в интервью «Матч ТВ».

    Он отметил, что по работе бывал и жил во многих странах, поэтому может сравнивать. По словам спортсмена, Москва занимает первое место по удобству для жизни среди мировых столиц.

    Буре подчеркнул, что как человек, связанный со спортом, всегда радуется большому количеству бесплатных спортивных площадок и дворцов спорта в городе.

    «Такого нигде нет! Это о том, что делает мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и я ему об этом сказал лично в глаза на церемонии награждения», – заявил хоккеист.

    Он также рассказал, что ежедневно гуляет по Москве пешком, проходя от пяти до 10 километров по разным районам. Буре отметил наличие цветов, качественного освещения, продуманных дорог и эффективной работы общественного транспорта.

    Ранее сообщалось, что Москва стала лидером по числу россиян с зарплатой от одного миллиона рублей.

    Также российская столица заняла первое место в рейтинге городов с 15-минутной доступностью основных услуг.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Собянин сообщил о росте рождаемости и продолжительности жизни в Москве

    Собянин: Снижение рождаемости в Москве вдвое меньше, чем по стране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Снижение рождаемости в Москве за последние восемь лет оказалось в два раза меньше, чем по России в целом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании VI Форума социальных инноваций регионов.

    По его словам, власти города делают все возможное для смягчения негативных демографических тенденций. «Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы отрицательные демографические тренды, который мы видим, были не такими жесткими», – заявил Собянин, передает ТАСС.

    Мэр отметил, что Москва демонстрирует растущий коэффициент рождаемости, в отличие от мировых мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж или Сингапур, где данный показатель быстро снижается. По суммарному коэффициенту рождаемости столица занимает 30 место в России, уступая только Кавказским республикам и северным регионам с высоким числом молодежи. Собянин также добавил, что количество детей в многодетных столичных семьях за последние годы увеличилось на 120%.

    Собянин подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни в Москве сейчас составляет 79,5 года, что на шесть лет выше среднего показателя по стране. Исключение составляет только Ингушетия, где этот показатель еще выше. Мэр опроверг распространенное мнение о том, что в городах живут меньше, отметив, что в Москве реализуются масштабные программы поддержки пожилых жителей и людей с хроническими заболеваниями.

    Он также обратил внимание на улучшение экологии Москвы. По словам Собянина, столичная экосистема, включая воздух, почву и воды, становится чище благодаря развитию электротранспорта и изменению транспортной ситуации в городе.

    Напомним, в России в первом квартале 2025 года зарегистрировали прирост числа новорожденных и снижение разводов.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 11:52 • Новости дня
    В Подмосковье прошла церемония прощания с создателем ядерной триады Федосовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На мемориальном военном кладбище в Мытищах состоялись похороны выдающегося ученого Евгения Федосова, внесшего значительный вклад в развитие отечественной авиации.

    Церемония прощания с академиком РАН Евгением Федосовым прошла в Мытищах, передает ТАСС.

    На прощании присутствовал президент РАН Геннадий Красников.

    Федосов был научным руководителем ГосНИИАС и считался основоположником разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР: стратегических крылатых ракет Х-55 и самолетов-носителей Ту-95МС и Ту-160.

    Академик родился в 1929 году в Москве, окончил МВТУ имени Баумана, а с 1954 года работал в ГосНИИАС – головном институте по авиатехнике как гражданского, так и военного назначения. С 2006 года он возглавлял научное руководство ГосНИИАС.

    Федосов принимал участие в создании первой советской ракеты «воздух – воздух» К-8, а также в разработке последующих поколений ракет этого класса, систем высокоточного оружия с лазерным наведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования. Он являлся автором и соавтором более 250 научных работ по теории управления вооружением и воздушным движением, был удостоен звания Героя социалистического труда.

    До этого в Минске прошла церемония прощания с заслуженным артистом России и народным артистом Белоруссии Ярославом Евдокимовым.


    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 11:52 • Новости дня
    Прокуратура: Большую часть преступлений в Москве совершают мужчины без дохода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На территории столицы за семь месяцев 2025 года преступления чаще совершали мужчины старше 30 лет, не имеющие постоянного заработка, сообщили в прокуратуре города.

    За этот период в столице выявили свыше 19 тыс. лиц, совершивших преступления, сообщило ведомство на своем сайте.

    Из этого числа более половины (59,7%), то есть 11,9 тыс., оказались не жителями столицы.

    Статистика указывает, что преобладающее число преступлений совершали лица в возрасте от 30 до 49 лет – 10 тыс. 553 человека, что составляет 53% от общего числа. Мужчины среди преступников составляют 81,3%, или свыше 16 тыс., женщины – 18,7%, это больше 3 тыс. человек.

    Более половины противоправных деяний совершили те, у кого не было постоянного источника дохода – таких лиц оказалось 11,4 тыс., или 57,2%. Большинство преступников имели среднее образование (общее или профессиональное) – 13,6 тыс., а высшее – только 5,1 тыс.

    При этом зафиксировано снижение числа преступников, совершивших преступления в состоянии опьянения, на 20,4%. За семь месяцев этого года таких лиц насчитали 2,1 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на территории Москвы выявили 31 726 преступников. Большинство из них оказались мужчинами и приезжими. У 60% задержанных не имелось постоянного источника дохода.

    Комментарии (0)
