В Центральном парке Волгограда люди застряли на замершем колесе обозрения

В Центральном парке Волгограда люди застряли на колесе обозрения

Tекст: Ирма Каплан

«Судя по кадрам, снятым горожанами, причиной остановки стал выход из строя одного из приводных колес аттракциона», – сообщил портал «Волгоград Online».

При этом в парке развлечений ситуацию прокомментировали как штатную: «ничего страшного с колесом не произошло, эвакуация людей не потребовалась».

«На колесе установлены четыре привода, два вращают колесо, еще два – запасные, включающиеся в работу в случае остановки действующих приводных колес. Сегодня остановился один из работающих приводов, тут же подключился в работу другой, пассажиров спустили в штатном режиме, эвакуация не потребовалась», – рассказали о произошедшем работники парка.

Они уточнили, что выход из строя одного из приводов не влияет на безопасную эксплуатацию колеса. Вышедший из строя привод заменили, в течение часа аттракцион будет открыт.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, на аттракционе в парке «Остров мечты» в столице оказались заблокированными несколько десятков людей, сообщил источник в оперативных службах. В июле женщина упала с колеса обозрения в Алтайском крае и погибла.