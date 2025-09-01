Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем». «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.