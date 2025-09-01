Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин добился выдающегося результата, сохранив единство огромной и разнородной страны, заявил отец Илона Маска Эррол в интервью журналистке El Mundo, передает RT.

На вопрос о том, считает ли он российского лидера «диктатором», Маск-старший ответил: «Нет-нет-нет. Путин добился выдающегося результата, сохранив единство такой огромной и разнородной страны».

Он подчеркнул значимость сохранения целостности России в нынешних условиях и отметил, что это требует исключительных лидерских качеств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск заявил, что западные СМИ стремятся создавать трудности для России, поскольку она является серьезным конкурентом на мировой арене.