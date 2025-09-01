Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.2 комментария
Хуситы заявили об ударе ракетой по израильскому танкеру в Красном море
Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Scarlet Ray, который, по их мнению, принадлежит Израилю, сообщил представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
Он заявил в эфире телеканала Al Masirah, что «военно-морские силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, в ходе которой атаковали баллистической ракетой израильский нефтяной танкер Scarlet Ray в северной части Красного моря», передает ТАСС.
Сариа также отметил, что судно было «поражено прямым попаданием».
В августе вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали два судна в северной части Красного моря.
Ранее хуситы объявили об успешных ударах дронами по Израилю. Хуситы пообещали атаковать американские суда за заход в Израиль.