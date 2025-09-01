Ученые рассказали журналу Newsweek, как ИИ начал менять язык людей

Ученые в Университете Флориды заметили, как ИИ начал менять язык людей

Tекст: Ирма Каплан

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что взрослые люди все чаще используют лексику в стиле ChatGPT в повседневной речи, отдавая предпочтение таким словам, как «превосходить», «хвастаться», «тщательно», «стратегически» и «зарабатывать».

Исследователи проанализировали 22,1 миллиона слов из устной и спонтанной речи, включая разговорные подкасты о науке и технологиях и обнаружили, что почти три четверти слов, связанных с ИИ, стали чаще употребляться людьми с момента запуска ChatGPT в 2022 году, а некоторые – более чем вдвое.

«Все звучат четко, шаблонно, уверенно, но в ущерб тону, фактуре и аутентичности. Мы не копируем ИИ, мы позволяем ИИ переписать нас по тому же эффективному шаблону, и именно это тонкое разрушение индивидуальности должно беспокоить нас больше всего», – предупредил аналитик человеческого поведения Колин Купер в интервью журналу Newsweek.

Ученые отметили, что рост ИИ-лексики не затронул синонимичные слова, а это позволяет предположить, что изменения связаны непосредственно с влиянием ИИ, а не с естественной языковой эволюцией.

Эксперты бьют тревогу по поводу результатов исследования, считая, что ИИ уменьшает языковое разнообразие и приводит к формированию одного доминирующего языка.

В отличие от прошлых всплесков определенных типов лексикона, вызванных важными событиями или культурными тенденциями, этот сдвиг, по-видимому, напрямую обусловлен технологиями, а не внешними обстоятельствами, сообщает журнал.

«Анализируя лексические тенденции до и после выпуска ChatGPT в 2022 году, мы обнаружили сходство между выбором слов человеком и закономерностями, связанными с LLM, и модными словечками ИИ», – сказал руководитель исследования Том Джузек.

По его словам, изменения, которые наблюдаются в устной речи, примечательны, особенно по сравнению с историческими тенденциями. В частности, за относительно короткий период наблюдается заметный рост употребления слов, которые, как правило, слишком часто используются ИИ.

Например, резко возросла популярность термина «подчеркивание», в то время как его синоним «акцентирование» остался на прежнем уровне.

Брайс Андерсон, ведущий автор статьи, пояснил, что ИИ расширяет границы возможного в основных отраслях, и это влияние может обуславливать социальные аспекты, включая то, как мы используем язык.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кембриджский словарь английского языка выбрал словом 2024 года глагол «манифестировать». Оксфордский словарь признал словом 2024 года термин «брейнрот».

Кроме того, Кембриджский словарь включил слова «skibidi», «delulu» и другие термины из TikTok.



