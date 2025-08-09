Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
В Москве раскрыли сторонника ИГ среди арестованных за хулиганство
Правоохранители Москвы выявили сторонника «Исламское государство*» (запрещена в России)среди арестованных за мелкое хулиганство.
Гражданин Республики Таджикистан, не имеющий работы, был задержан по административной статье и находился под арестом, передает ТАСС.
В материалах следствия отмечается, что информация о причастности мужчины к террористической деятельности была обнаружена после осмотра его мобильного телефона, изъятого во время ареста. В документах также подчеркивается, что он мог продолжить поддерживать и координировать связи с другими участниками МТО «ИГ» ( запрещена в России), представляющими опасность для общественной безопасности России.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье о подготовке к участию в деятельности террористической организации, предусмотренной ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.
До возбуждения уголовного дела по террористической направленности мужчина трижды подвергался административному аресту за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.
Ранее суд в Москве приговорил гражданина Таджикистана к десяти годам лишения свободы за попытку примкнуть к ИГ и финансирование терроризма.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ