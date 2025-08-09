Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в Стерлитамаке
Глава Минздрава Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в Стерлитамаке
Министр здравоохранения Михаил Мурашко держит ситуацию с пострадавшими на заводе «Каустик» в Стерлитамаке Башкирии под личным контролем после технологического ЧП.
Михаил Мурашко контролирует оказание медицинской помощи после инцидента на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания», передает РИА «Новости».. Об этом рассказал журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.
По оперативным данным, в больницах находится 31 человек, пострадавший в результате происшествия, из них 14 оцениваются как тяжелые. Кузнецов уточнил, что выполняется эвакуация тяжелых пациентов в медицинские учреждения Уфы, а также в университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета при помощи санитарной авиации.
Медицинская помощь оказывается в полном объеме, специалисты продолжают мониторить состояние пострадавших.
Число пострадавших при хлопке на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36 человек.