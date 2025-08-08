Рособрнадзор опубликовал новые демоверсии экзаменов для иностранцев

Демоверсии экзаменов для получения гражданства России опубликованы на сайте ФИПИ

Tекст: Денис Тельманов

Рособрнадзор опубликовал демоверсии и спецификации экзаменов для иностранцев, желающих получить российское гражданство, передает ТАСС. На сайте Федерального института педагогических измерений размещены демонстрационные варианты тестов по русскому языку, истории России и основам законодательства.

Согласно сообщению ведомства, с 9 августа экзамены для иностранцев начнут проводиться по новым правилам, утвержденным постановлением правительства от 31 июля 2025 года № 1136. Новые требования распространяются на всех иностранцев, претендующих на получение гражданства РФ.

В демоверсиях подробно отражены структура экзаменов, виды заданий и критерии оценки для будущих граждан России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство утвердило порядок проведения экзаменов по русскому языку и истории для получения гражданства России.

На заседании комиссии по миграционной политике отметили, что многие мигранты приезжают в Россию без знания русского языка, несмотря на наличие сертификатов о сдаче экзамена.

Власти заявили о трудностях с проверкой криминального прошлого мигрантов из-за отказа стран Средней Азии предоставлять доступ к своим базам данных. Михаил Мишустин подписал распоряжение, определяющее 92 учреждения, которые могут проводить экзамены для мигрантов.