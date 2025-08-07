Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
Над Россией за ночь нейтрализовали 82 украинских дрона
Ночью над семью российскими регионами уничтожили и перехватили 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.
С 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 31 дрон над Азовским морем, 11 – над Крымом, 10 – над Ростовской областью, девять – над Кубанью, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также восемь дронов нейтрализовано над Черным морем, семь – над Волгоградской областью, четыре –над Белгородской, и по одному над Курской и Орловской областями.
В предыдущую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский дрон над территорией страны.