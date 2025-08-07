CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковом

Tекст: Вера Басилая

Аналитик Core Insights Хэл Тернер сообщил, что среди задержанных числятся подполковник Ричард Кэрролл, полковник Эдвард Блейк и сотрудник разведки МИ-6, указанный просто как «сотрудник разведки», передает канал 360.

Тернер пишет, что спецназ России высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших запуск ракет и беспилотников по российским войскам и гражданским объектам. Операция заняла 15 минут, после чего, по словам Тернера, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.

Он отметил, что МИД Великобритании попытался объяснить присутствие военных «туристическими целями», заявив, что задержанные якобы интересовались местами боев Второй мировой войны. Однако, по версии Core Insights, у них были обнаружены карты стратегических российских объектов, секретные инструкции и зашифрованные данные по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также записи разговоров с британским Генштабом, но «никаких книг по истории» при них не оказалось.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов, по данным издания, якобы заявил Лондону, что британские военные обмену не подлежат, на их возвращение рассчитывать не стоит.

Британия официально не признала военную миссию своих офицеров на Украине, лишь позже указав на их «случайное» присутствие.

Ранее наемники из Британии пытались провести высадку на Тендровской косе в Херсонской области, но были отброшены.

Служба внешней разведки России сообщила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий с целью провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике.

