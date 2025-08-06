  • Новость часаВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
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    Россия покажет Западу свое авиационное превосходство
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    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России
    Индию «поразило отсутствие уважения» Трампа к Моди
    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что общего у России и Эфиопии

    Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    7 комментариев
    6 августа 2025, 13:08 • Новости дня

    Бывший глава района из Хабаровского края погиб на СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе специальной военной операции скончался бывший руководитель Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук, ему был 51 год.

    О гибели Иващука сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, передает ТАСС.

    Иващук ушел добровольцем в зону специальной военной операции после того, как в марте этого года сложил свои полномочия главы Ульчского района. Он служил в составе отряда БАРС-8 «Хабаровск».

    Демешин отметил, что Иващук погиб при выполнении боевого задания, и выразил соболезнования семье и близким погибшего.

    В июне актер театра и кино Вадим Алферов, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в ходе специальной военной операции.

    6 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.

    Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.

    После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.

    На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    6 августа 2025, 11:44 • Новости дня
    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ

    Interia: Российские Су-57 с новым оружием стали активнее использовать в зоне СВО

    В Польше сообщили о массовых ударах Су-57 с новым оружием по ВСУ
    @ JAGADEESH NV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зафиксировано усиление атак по ВСУ с применением истребителей Су-57, которые используют современное оружие, трудное для обнаружения и перехвата, сообщает Interia.

    Польское издание Interia сообщило, что российские военные стали чаще применять новейшие истребители Су-57 для ударов по позициям украинских войск, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что украинская армия отмечает значительный рост масштабности и частоты атак с использованием этих самолетов.

    Отмечается, что Су-57 применяют современное вооружение, против которого украинским военным трудно организовать эффективную защиту.

    В мае представитель «Рособоронэкспорта» сообщил, что в Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, позволяющая ей выступать в роли электронного второго пилота.

    Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету.

    В Италии отметили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

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    6 августа 2025, 00:46 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    Трамп объявил о переговорах России и США в среду
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США в среду проведут встречу, сообщил глава американского государства Дональд Трамп, пояснив, что после переговоров примет решение по вопросу возможного усиления санкций против Москвы.

    Комментируя возможность усиления санкций, Трамп заявил: «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также прокомментировал возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, отметив, что «никогда не устанавливал процент».

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Индии о том, что США импортируют из России уран и удобрения, Трамп отметил, что ему об этом «ничего не известно» и он «должен проверить» этот вопрос.

    Reuters со ссылкой на источник сообщало, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф «будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США. Соединенные Штаты угрожают ключевым торговым партнерам России и планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии.

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    6 августа 2025, 07:44 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций в Новоселовке Днепропетровской области
    ВСУ бежали с позиций в Новоселовке Днепропетровской области
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские подразделения покинули населенный пункт Новоселовка, который считается важным логистическим центром региона, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска начали отступление с позиций в селе Новоселовка на территории Днепропетровской области, передает ТАСС. Информацию об отступлении подтвердили представители российских силовых структур.

    В силовых структурах уточнили: «Противник отступает из Новоселки вглубь Днепропетровской области». Важно отметить, что Новоселовка является первым крупным логистическим узлом на этом участке фронта. Это может сказаться на дальнейшем снабжении украинских войск в данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. Российские подразделения выбили украинские войска из населенного пункта Ялта на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области.

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    5 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    Военкор Коц: ВС России создает плацдармы между ДНР и Днепропетровской областью
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военные подразделения заняли несколько населенных пунктов для создания будущей буферной зоны между ДНР и Днепропетровской областью, заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Российские военные формируют сразу несколько плацдармов, которые в будущем станут буферной зоной между ДНР и Днепропетровской областью, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале .

    По его словам, российские войска заняли уже третий населенный пункт в Днепропетровской области – Январское, наравне с Малиевкой и Дачным.

    «Ленточка» постепенно переходит под контроль российской армии», – сообщил Коц.

    Январское (ранее переименованное в Сичневое в 2024 году) – это село в Покровском районе Днепропетровской области, его население составляет около 300 человек. Село расположено примерно в двух километрах от правого берега реки Вороная, в трех с половиной километрах от левого берега реки Волчья и в двух километрах к северо-западу от села Малиевка, которое российские войска заняли ранее.

    Ранее подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. Январское перешло под контроль ВС России после яростного сопротивления ВСУ.

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    6 августа 2025, 12:50 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    ВС России нанесли поражение объектам газотранспортной системы ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 244 БПЛА.

    Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера противника, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 ЗРК, 24 464 танка и других бронемашин, 1584 боевые машины РСЗО, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ.

    Днем ранее ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по военному аэродрому.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь групповых ударов по ВПК и военным аэродромам Украины.

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    5 августа 2025, 18:56 • Новости дня
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    В ЛНР четверо сотрудников водоканала погибли при атаке украинского БПЛА
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваевав

    На территории ЛНР служебный автомобиль водоканала подвергся атаке украинским беспилотником, в результате погибли четыре сотрудника предприятия.

    Четверо сотрудников «Сватовского водоканала» в Луганской народной республике погибли в результате удара украинского дрона по служебному автомобилю, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, «погибли четыре человека: мужчины 1975, 1963 и 1983 годов рождения». Еще двое работников предприятия, мужчины 1965 и 1963 годов рождения, получили ранения и были госпитализированы в центральную городскую больницу Сватово.

    Ранее два сотрудника водоканала пострадали при атаке дронов в Брянске. А в Севастополе объявлена эвакуация людей с пляжа в  после падения БПЛА.

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    5 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Швеция направила средства на покупку оружия для Украины

    Швеция выделила 275 млн долларов на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.

    Йонсон подчеркнул, что помощь будет предоставлена немедленно, чтобы усилить возможности Украины к самообороне, а поставки вооружений начнутся уже в следующем месяце. По его словам, эта поддержка имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества.

    С февраля 2025 года общий объем шведской помощи Украине составил 92,8 млрд крон, что эквивалентно примерно 9,58 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что теперь оплачивать поставки американского оружия на Украину будут европейские страны, чтобы разгрузить бюджет США.

    Партия американских вооружений, приобретенная Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что американские власти с 2014 года участвуют в конфликте на Украине и до сих пор получают прибыль от этой ситуации.

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    5 августа 2025, 14:26 • Новости дня
    При атаке дронов в Брянске пострадали два сотрудника водоканала

    Богомаз: Два работника водоканала были ранены из-за удара FPV-дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате целенаправленной атаки украинских FPV-дронов в поселке Сопычи пострадали работники местного водоканала, проводившие ремонтные работы.

    Информация об инциденте поступила от губернатора Александра Богомаза. По его словам, украинские FPV-дроны атаковали поселок Сопычи Погарского района. Удар был совершен по бригаде работников МУП «Водоканал», которые занимались ремонтом водопроводных сетей.

    «Укронацисты с помощью FPV-дронов атаковали поселок Сопычи Погарского района. Целенаправленный удар нанесен по бригаде работников МУП «Водоканал» Погарского района», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    По его словам, бригада проводила ремонтные работы на водопроводных сетях, чтобы обеспечить жителей поселка водой.

    В результате атаки два сотрудника водоканала получили ранения и были доставлены в больницу. Богомаз подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим была оказана.

    Состояние раненых работников водоканала уточняется. Власти региона организовали оказание необходимой помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили более двадцати украинских беспилотников, атаковавших территории Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областей.

    Министерство обороны России в Telegram-канале сообщило о числе сбитых за два часа дронов ВСУ над Брянской и Калужской областями. За ночь над российской территорией ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа.

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    6 августа 2025, 06:35 • Новости дня
    Офицер ВСУ Кукарин сбежал из части ради убежища в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Илья Кукарин совершил побег из воинской части, чтобы добровольно сдаться российским военным и попросить военно-политическое убежище.

    Офицер ВСУ Илья Кукарин рассказал в беседе с ТАСС, что с самого начала службы планировал сбежать из части и сдаться, чтобы получить убежище в России. Он подчеркнул: «Получить военно-политическое убежище. Я же для этого сюда и пришел».

    Кукарин объяснил, что благодаря офицерскому статусу и доверию сослуживцев ему удалось организовать побег. Свои намерения он не раскрывал даже родственникам, чтобы уберечь их от возможных вопросов со стороны военных комиссаров.

    По словам украинского военного, он решил сбежать, поскольку не хотел продолжать службу в армии. Чтобы попасть в Россию, ему пришлось скрываться от беспилотников, переплывать реку и преодолевать границу на Сумщине, где его задержали российские военные.

    Кукарин сообщил, что намерен остаться в России и работать по любой доступной специальности, если сможет получить убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Вооруженных сил Украины рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Украинских мужчин с восемнадцати лет принуждают подписывать контракт на службу в армии. Отступающих заключенных ВСУ расстреливают на линии фронта.

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    5 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Госдеп отказался подтверждать скорое ужесточение санкций США против России

    Представитель Госдепа Брюс: Трамп привержен дипломатическим решениям по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс отказалась подтверждать скорое ужесточение санкций против России, заявив, что решение остается за президентом США Дональдом Трампом, который привержен дипломатическим решениям.

    Когда на брифинге один из присутствовавших принялся рассуждать о скором ужесточении американских санкций, Брюс заявила: «Вы что – декларируете правительству Соединенных Штатов, что в отношении России будет введено больше санкций?» – передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Я бы сказала, что мне нужно услышать это от президента Трампа». Брюс отметила, что американский президент «сохраняет приверженность дипломатическим решениям» вокруг ситуации на Украине, несмотря на недовольство ходом взаимодействия с Москвой.

    Она напомнила, что ранее США предупреждали о возможности введения санкций и дополнительных импортных пошлин против ряда торговых партнеров России, в частности Индии. По ее словам, окончательные решения по подобным мерам будет объявлять только президент Трамп. Брюс также добавила, что Трамп действует в ситуации вокруг Украины как «реалист» и что именно он будет определять ответ на действия России и ее партнеров.

    Госдеп не знает, какими будут шаги по итогам визита в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа. «Прежде всего я не стану комментировать или спекулировать о том, какой будет дипломатический выбор по предложенному или не предложенному. Я этого не знаю и не стану предполагать, что знаю, что президент Трамп сочтет приемлемым», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США сократили срок действия ультиматума, по которому Россия должна согласиться на перемирие на Украине. Москва отвергла ультиматум США.

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    5 августа 2025, 13:57 • Новости дня
    Российские разведчики уничтожили украинских военных дронами в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области российские разведчики с помощью дронов поразили технику и позиции 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, участвовавшего ранее в событиях в Курской области.

    Разведчики 69-й гвардейской мотострелковой дивизии 6-й армии Ленинградского военного округа применили дроны для уничтожения живой силы и техники противника в Харьковской области, передает ТАСС.

    На кадрах объективного контроля с беспилотников зафиксированы точные попадания по украинским военным 225-го отдельного штурмового полка в районе Чугуновки. Ранее этот полк был замечен при вторжении на территорию Курской области.

    В ходе действий на великобурлукском направлении спецоперации российским военным удалось воздушным тараном сбить украинский гексакоптер «Баба-яга». Также на видеозаписи объективного контроля зафиксировано уничтожение минометных позиций противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    6 августа 2025, 01:19 • Новости дня
    ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников над тремя регионами России
    ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников над тремя регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО вечером уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 22.50 мск четыре беспилотника были ликвидированы над территорией Ростовской области, по одному – над Брянской и Калужской областями, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области пострадала мирная жительница. Повреждения получили дома, автомобили и объекты инфраструктуры в более чем десяти селах.

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    6 августа 2025, 06:23 • Новости дня
    Депутат Рады назвал положение ВСУ в районе Красноармейска катастрофическим

    Депутат Рады Горбенко: Положение ВСУ под Красноармейском стало катастрофическим

    Tекст: Антон Антонов

    Положение украинских войск под Красноармейском (украинское название – Покровск) стало катастрофическим, заявили депутат Верховной рады Руслан Горбенко.

    Горбенко подчеркнул, что ситуация напоминает обстановку вокруг Артемовска (Бахмута) зимой 2022 года, когда город оказался в полуокружении, передает ТАСС.

    «Да, действительно, ситуация катастрофическая», – сказал он. При этом, по его словам, главком ВСУ Александр Сырский «привлекает все резервы для того, чтобы не дать создать такое полуокружение», как в случае с Артемовском.

    Депутат отметил, что в районе Красноармейска возникли существенные сложности с перемещением ВСУ, и эти трудности испытывают как пехотные подразделения, так и операторы беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сырский признал тяжелое положение украинской армии на трех направлениях фронта на Украине, включая Красноармейское. Владимир Зеленский заявил, что российские военные группы прорываются в центр Красноармейска. Российские военные установили контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР.

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