  • Новость часаСпецпосланник президента США Уиткофф отправился в Кремль
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    Смогут ли ядерные испытания «отрезвить» Запад
    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе
    Депортированные из России украинцы начали голодовку из-за невнимания Киева
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковым
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    NYP сообщила о возможном отказе США от санкций против России
    Индию «поразило отсутствие уважения» Трампа к Моди
    В США назвали санкции против России ударом кувалды по американской экономике
    В МВД напомнили о «золотом часе» для жертв мошенников
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему индустриализация Америки обречена

    Трамповская индустриализация стала попыткой вернуть Америку в 1950-е, игнорируя реалии XXI века. Инфляция и сверхпотребление – не временные трудности, а системные болезни.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    5 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Развитие ИИ требует ставить правильные вопросы

    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

    15 комментариев
    6 августа 2025, 11:51 • Новости дня

    В России решили расширить список болезней, с которыми нельзя за руль

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обновленный перечень медицинских противопоказаний к вождению планируется расширить такими заболеваниями как аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и аномалии цветового зрения, сообщают СМИ.

    Обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами вступит в силу с 1 сентября пишет «Царьград».

    Документ дополнил ранее существовавшие четыре категории, среди которых были тяжелые психические расстройства, эпилепсия и нарушения зрения, новыми диагнозами.

    В частности, перечень расширили за счет «общих расстройств психологического развития», куда по международной классификации входят аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, а также аномалий цветового зрения, включая дальтонизм. Теперь эти состояния считаются противопоказаниями для получения водительских прав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России подготовило проект, который предусматривает запрет на использование мини-мотоциклов (питбайков) на дорогах общего пользования.

    5 августа 2025, 21:45 • Новости дня
    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе

    МИД: Слухи о размещении оружия России на Кубе являются частным мнением экспертов

    МИД прокомментировал сообщение о размещении «Орешника» на Кубе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информация о якобы возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле основана на личных оценках экспертов, заявил МИД России.

    «Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

    Она подчеркнула, что вопросы международного военного сотрудничества относятся к компетенции Минобороны. Дипломат добавила, что Россия руководствуется международными обязательствами и двусторонними договоренностями.

    Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что размещение комплексов «Орешник» в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна обеспечит не только безопасность союзников, но и глобальное военное присутствие России.

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    5 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Кремль отреагировал на приговор Гуцул

    Песков назвал приговор Гуцул образцом политического давления в Молдавии

    Кремль отреагировал на приговор Гуцул
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Приговор главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Судебный приговор в отношении главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является примером политически мотивированного решения и давления на оппонентов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, это давление особенно заметно в ходе предвыборных кампаний.

    Песков подчеркнул, что власти Молдавии оказывают неприкрытое и незаконное давление на политических оппонентов.

    Он также отметил, что оппозиция в Молдавии сталкивается с серьезными ограничениями, а гражданам фактически не дают возможности голосовать за тех, кого они поддерживают.

    Пресс-секретарь президента России считает, что нормы демократии в Молдавии нарушаются. По его мнению, в стране происходит попрание демократических принципов и ущемление прав оппозиции.

    Ранее главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул признали виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорили к семи годам лишения свободы.

    Молдавская прокуратура ранее требовала приговорить Гуцул к девяти годам тюрьмы и запретить ей занимать руководящие должности на пять лет.

    В поддержку Гуцул в Молдавии прошел митинг.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    5 августа 2025, 19:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили прекратить увольнение учителей за фото в купальнике

    Комитет Госдумы по просвещению предложил ввести мораторий на увольнение учителей за фото в купальнике

    В Госдуме предложили прекратить увольнение учителей за фото в купальнике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Госдуме предлагают ввести мораторий на увольнения учителей за публикации личных фото и сообщений в интернете, если они не содержат противоправного контента.

    В Госдуме призвали защитить частную жизнь учителей и обеспечить их право на самовыражение в интернете, а Минпросвещению предложено ввести мораторий на увольнения педагогов за публикации личных фото, например, в купальниках, если они не содержат противоправного или вредного контента. Речь идет и о сообщениях в мессенджерах, не нарушающих закон и этические нормы, передает «Московский комсомолец».

    Комитет Госдумы по просвещению советует разработать официальные рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и временно запретить увольнения за личные публикации до проведения экспертизы. Минтруд и органы соцзащиты также считают необходимым создать четкие правила, определяющие границы вмешательства работодателей в личную цифровую жизнь педагогов.

    Поводом для инициативы стали многочисленные жалобы учителей на участившиеся случаи дисциплинарных взысканий и увольнений за публикации в личных аккаунтах. Часто жалобы исходят от третьих лиц и касаются контента, не имеющего отношения к профессиональной деятельности педагога или школьной жизни.

    В профсоюзах отмечают, что основанием для увольнений служит понятие «аморальный поступок», закрепленное в советском трудовом законодательстве. Это позволяет администрации применять дисциплинарные меры даже из-за фотографий или высказываний вне рабочего времени, что, по мнению экспертов, нарушает права учителей на личную жизнь и индивидуальность.

    За последние годы нашумевшими стали случаи увольнения педагогов из-за фотографий в личных профилях социальных сетей – например, в Омске учительницу уволили за профессиональные фотографии для модельного агентства, а в Тюмени – за фотосессии в купальнике. В некоторых случаях инициаторами разбирательств выступали родители или коллеги, а жалобы были анонимными.

    По мнению экспертов и профсоюзов, необходимо отделять ситуации с реальными нарушениями этики и безопасности детей от случаев, когда вмешательство в частную жизнь необоснованно. Они считают, что для рассмотрения спорных случаев должна быть создана независимая комиссия по этике, чтобы решения принимались объективно и с учетом профессионального мнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК начал проверку из-за публикации «интимных» фото учительницы из Куйбышева. В Барнауле учительницу Татьяну Кувшинникову едва не уволили за опубликованное в соцсети фото, где она запечатлена в спортивном купальнике. Перед началом учебного года из школы № 338 Невского района Петербурга уволились сразу 17 учителей.

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    5 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Названа причина гибели комментатора Гришина

    Комментатор Гришин погиб при переходе путей на станции в неположенном месте

    Названа причина гибели комментатора Гришина
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб на станции Битца в Московской области, когда попытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили в правоохранительных органах.

    Спортивный комментатор Александр Гришин погиб ночью 5 августа на станции Битца в Московской области. По информации правоохранительных органов, трагедия произошла вследствие нарушения правил перехода железнодорожных путей, передает ТАСС.

    Гришина сбил электропоезд на первом пути станции Битца. Ведется проверка всех обстоятельств произошедшего.

    спортивный комментатор Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе во время сильного дождя. Позже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уточнила, что Гришин погиб, попав под электричку.

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал гибель Александра Гришиня страшной новостью и большой потерей.

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    5 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания лидеров России и Белоруссии на Валааме получили широкий общественный отклик.

    Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

    Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

    Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.

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    5 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Марочко сообщил о начале городских боев в Купянске

    Марочко: Российская армия начала городские бои и продвигается в Купянске

    Марочко сообщил о начале городских боев в Купянске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Купянске российские силы ведут ожесточенные бои малыми группами, используя тактику выявления и поражения огневых точек противника.

    Российские военные начали вести бои на улицах Купянска в Харьковской области, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в прямом эфире, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте». По его словам, ситуация в городе развивается стремительно, начались городские бои, и армия России действует малыми маневренными группами, выявляя огневые точки противника и нанося по ним удары.

    Марочко отметил, что российские силы закрепляются на севере города. Он уточнил, что украинские военные более года готовили оборону Купянска и сейчас оказывают сопротивление. Эксперт подчеркнул, что действия малыми группами позволяют эффективно поражать цели и быстро реагировать на изменения обстановки.

    В начале недели Марочко также сообщал, что российские военнослужащие контролируют почти все логистические пути противника в Купянске и при появлении украинской техники оперативно открывают по ней огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль почти все логистические маршруты ВСУ в Купянске, что усложнило передвижение и применение украинской техники.

    Вооруженные силы России нанесли удары по позициям ВСУ в пяти населенных пунктах под Купянском и установили контроль над километровым участком трассы у Кисловки.

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    6 августа 2025, 10:07 • Новости дня
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковым
    CI: Российский спецназ захватил британских диверсантов под Очаковым
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские спецслужбы провели операцию в районе Очакова в Николаевской области, в ходе которой были захвачены несколько офицеров НАТО из Британии, сообщает аналитик Core Insights Хэл Тернер.

    Аналитик Core Insights Хэл Тернер сообщил, что среди задержанных числятся подполковник Ричард Кэрролл, полковник Эдвард Блейк и сотрудник разведки МИ-6, указанный просто как «сотрудник разведки», передает канал 360.

    Тернер пишет, что спецназ России высадился с кораблей, проник в командный центр ВСУ и задержал британских военных, координировавших запуск ракет и беспилотников по российским войскам и гражданским объектам. Операция заняла 15 минут, после чего, по словам Тернера, отношения между Москвой и Лондоном резко обострились.

    Он отметил, что МИД Великобритании попытался объяснить присутствие военных «туристическими целями», заявив, что задержанные якобы интересовались местами боев Второй мировой войны. Однако, по версии Core Insights, у них были обнаружены карты стратегических российских объектов, секретные инструкции и зашифрованные данные по взаимодействию с украинскими операторами беспилотников, а также записи разговоров с британским Генштабом, но «никаких книг по истории» при них не оказалось.

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов, по данным издания, якобы заявил Лондону, что британские военные обмену не подлежат, на их возвращение рассчитывать не стоит.

    Британия официально не признала военную миссию своих офицеров на Украине, лишь позже указав на их «случайное» присутствие.

    Ранее наемники из Британии пытались провести высадку на Тендровской косе в Херсонской области, но были отброшены.

    Служба внешней разведки России сообщила, что британские спецслужбы разрабатывают два сценария диверсий с целью провоцирования масштабной экологической катастрофы в международных водах.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Лондон планировал военную провокацию на Балтике.

    Эксперты объяснили, зачем Британия вместе с Украиной затеяли нефтяную катастрофу.

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    6 августа 2025, 05:19 • Новости дня
    Индию «поразило отсутствие уважения» Трампа к Моди

    Economist: Индийских дипломатов поразило отсутствие уважения Трампа к Моди

    Индию «поразило отсутствие уважения» Трампа к Моди
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские дипломаты были «поражены отсутствием уважения» президента США Дональда Трампа на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Economist со ссылкой на источники.

    Британский журнал Economist со ссылкой на источники сообщил о проявлении противоречий между США и Индией еще в феврале, передает ТАСС.

    Тогда Моди встречался с Трампом в Белом доме. По данным журнала, индийские дипломаты оказались «поражены отсутствием уважения» со стороны Трампа к их лидеру в ходе закрытых переговоров.

    В Нью-Дели недовольны тем, что Трамп потребовал от Индии увеличения закупок американского вооружения. Кроме того, глава Белого дома пригрозил санкциями в ответ на покупку Индией российской нефти, что, как отмечает издание, лишь усилило недоверие индийских властей к США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Китая, Индии и Бразилии, которые являются ключевыми торговыми партнерами России. Трамп заявил, что пошлины на товары из Индии будут значительно увеличены из-за продолжающихся закупок российской нефти.

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    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

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    5 августа 2025, 15:44 • Новости дня
    Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
    Депутат Фотеску: Гуцул не сломлена и будет бороться
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Приговоренная молдавским судом к семи годам заключения глава Гагаузии Евгения Гуцул не сломлена и готова бороться дальше. Такую информацию озвучил молдавский депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску после встречи с ней в следственном изоляторе.

    Около десятка человек, среди которых депутаты парламента и члены Исполнительного комитета автономии, провели пикет у входа в следственный изолятор Кишинева, куда была помещена Евгения Гуцул, передает ТАСС.

    Депутат Фотеску передал собравшимся обращение Гуцул жителям автономии, в котором она подчеркнула, что не сломлена и будет бороться за свое имя и права всей Гагаузии, передает РИА Новости. По его словам, Гуцул назвала приговор политической расправой и сообщила о намерении обжаловать решение. Она также поблагодарила гагаузский народ за поддержку и призвала не опускать руки, продолжая борьбу за будущее автономии.

    Протестующие у следственного изолятора держали баннеры и требовали освобождения главы Гагаузии, осужденной к семи годам лишения свободы за финансирование запрещенной в Молдавии партии «Шор».

    Первый заместитель Гуцул Илья Узун выступил перед собравшимися, заявив: «Сегодня самый черный день в истории нашей страны и автономии... придет время и вы будете отвечать в рамках закона. И ваше место будет в этой тюрьме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Гагаузии Евгения Гуцул останется в следственном изоляторе до вступления приговора в законную силу. Суд в Кишиневе также частично конфисковал имущество Гуцул. Евгения Гуцул назвала решение суда политической расправой, не имеющей отношения к правосудию. Мария Захарова заявила, что действия властей Молдавии стали бедой для страны и ее народа.

    По данным РИА «Новости», в последние месяцы власти Молдавии усилили давление на оппозицию, возбуждая уголовные дела против политиков, задерживая депутатов и расширяя полномочия спецслужб для борьбы с инакомыслием. Также были закрыты десятки СМИ, включая телеканалы и информационные ресурсы, несогласные с позицией властей.

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    5 августа 2025, 16:24 • Новости дня
    В Петербурге могут не пустить в метро с неработающим телефоном

    По новым правилам в метро Петербурга пассажирам надо показывать работоспособность гаджетов

    В Петербурге могут не пустить в метро с неработающим телефоном
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Петербургском метрополитене ужесточили проверки электронных устройств, теперь пассажирам необходимо демонстрировать их работоспособность на входе.

    Меры безопасности по провозу электронных устройств в Петербургском метрополитене были усилены, сообщает пресс-служба метрополитена со ссылкой на приказ Министерства транспорта, передает ТАСС. Теперь пассажиры при досмотре обязаны подтвердить работоспособность девайса. При этом отмечается, что новые правила, регламентирующие такие проверки, вступили в силу еще 1 марта 2025 года.

    В пресс-службе отметили, что этот комплекс мер связан с современными угрозами и направлен на защиту пассажиров и предотвращение опасных ситуаций. В сообщении подчеркивается: «Данный совместный комплекс мер, выполняемый законодателем, метрополитеном и надзором, является вынужденным ответом современным реалиям и возможным угрозам, направлен исключительно на защиту наших пассажиров и пресечение возможных негативных последствий».

    Требование ужесточить контроль объясняется высокой вероятностью использования подобных устройств для нанесения ущерба безопасности пассажиров и инфраструктуре метро. В приказе Министерства транспорта уточняется, что если работоспособность устройства не подтверждена, его пронос может быть ограничен.

    В метрополитене пояснили, что не могут предоставлять пассажирам источники питания для проверки гаджетов из-за высокой плотности потока, ограниченного пространства и технических возможностей. Также подчеркивается, что нестабильное сетевое напряжение может повредить устройства. «Метрополитен заботится о безопасности всех пассажиров и просит с пониманием относиться к требованиям законодательства», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты петербургского заксобрания поддержали в первом чтении поправки в закон о штрафах за запуск беспилотников в метро. Законопроект предусматривает также наказание для граждан, которые заходят в метрополитен без обуви или одежды. Документ вводит штрафы за провоз животных без клеток в вагонах метро.

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    5 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Россиянина задержали за отправку элементов комплекта «Ратник» в США

    Таможенники задержали россиянина за отправку амуниции комплекта «Ратник» в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники Центральной оперативной таможни задержали в Подмосковье 36-летнего россиянина, который пытался отправить в США военную амуницию под видом туристических товаров.

    По данным ведомства, мужчина отправил почтой три посылки, оформив их как подарки с товарами для туризма, страйкбола и хоккея, передает Ura.ru.

    Однако в посылках были обнаружены элементы боевого снаряжения из комплекта «Ратник». «В отправлениях находились четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары уставных налокотников», – сообщили в Центральной оперативной таможне.

    Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ – контрабанда военной техники. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.

    Ранее ФСБ задержала в Крыму гражданина Молдавии, который планировал теракт на водонасосной станции в Керчи по заданию украинских спецслужб.

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    5 августа 2025, 18:25 • Новости дня
    Названо число выдворенных из Финляндии россиян

    Iltalehti: Финляндия выдворила под конвоем 16 россиян за полгода

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Финляндии в январе–июне 2025 года отправили за пределы страны 90 граждан России, из которых 16 депортированы под конвоем.

    За первые шесть месяцев 2025 года из Финляндии принудительно выдворили 90 россиян, сообщает Iltalehti со ссылкой на национальное полицейское управление.

    Шестнадцать из них сопровождались конвоем, то есть были депортированы в сопровождении полиции. Всего за тот же период финские правоохранители выдворили 1,4 тыс. человек, что на 31,7% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

    В полиции уточнили, что 271 человек был вывезен под контролем стражей порядка. Чаще всего выдворяли граждан Эстонии, Румынии, России и Ирака. По словам представителей ведомства, граждане Евросоюза попадали в поле зрения полиции в основном из-за наркопреступлений и преступлений против жизни и здоровья. Среди иностранцев без европейского гражданства распространенной причиной стала нехватка разрешительных документов.

    В департаменте полиции Хельсинки увеличение числа выдворяемых объяснили усилением контроля за порядком и безопасностью, особенно в случаях беспорядков. Принудительная депортация в сопровождении полиции применяется, если человек совершил тяжкое преступление, не хочет покидать страну добровольно либо не имеет необходимых документов.

    В июле 2024 года финский парламент утвердил закон, позволяющий временно прекратить прием заявлений о предоставлении убежища на границе с Россией при угрозе «гибридного влияния». В марте в Хельсинки прошел митинг российских беженцев и антивоенных активистов, протестующих против отказов в предоставлении убежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прогулочный катер в Финляндии пересек российскую границу в Финском заливе и вернулся обратно. Более ста автомобилей приняли участие в автопробеге к закрытому КПП «Нуйямаа» в поддержку открытия границы между Финляндией и Россией. Украинские рабочие на клубничных фермах Финляндии столкнулись с низкими зарплатами, отсутствием выходных и ежедневными сменами по 13-15 часов.

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    6 августа 2025, 08:45 • Новости дня
    Депортированные из России украинцы начали голодовку из-за невнимания Киева
    Депортированные из России украинцы начали голодовку из-за невнимания Киева
    @ Ulrich Zillmann/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Пять граждан Украины из числа депортированных Россией и не пропускаемых в Грузию объявили бессрочную голодовку на границе, в том числе из-за невнимания к их проблемам украинской дипломатической миссии в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД Грузии сообщило, что цель голодовки – найти поддержку посольства Украины в Грузии для скорейшего возвращения на родину.

    Также голодающие рассчитывают на содействие Международного комитета Красного Креста.

    МВД Грузии отмечает, что объявившие голодовку граждане Украины «не имеют никаких конкретных требований к грузинской стороне».

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, около 80 граждан Украины, совершивших различные преступления и депортированные Россией, не были пропущены в Грузию.

    Представитель пограничной полиции Лука Пааташвили заявил, что «большинство из этих примерно 80 человек, находящихся на КПП на грузино-российской границе, ранее были осуждены за тяжелые преступления, такие как убийства, изнасилования или связанные с наркотиками. У них нет соответствующих документов, пропустить их на территорию Грузии – большой риск».

    Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил «Имеди», что «Украина и Молдавия ведут переговоры о пропуске этих лиц на территорию Украины транзитом через Молдавию».

    «Ранее так были направлены около 40 граждан Украины, но сейчас процесс остановлен, так как Молдавия отказывает этим лицам, на счету которых много тяжелых преступлений, в транзите», – сказал он.

    Депортированные, находящиеся на КПП со второй половины июня,  отбывали разные сроки заключения в исправительно-трудовых учреждениях РФ.

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    6 августа 2025, 06:57 • Новости дня
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    ВСУ попытались большими силами атаковать в районе Юнаковки
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» отразила атаку вооруженных сил Украины, которую ВСУ предприняли большими силами с использованием бронетехники в районе Юнаковки на Сумском направлении.

    Российские военные отбили атаку и продолжили продвижение, увеличив контроль за территорией более чем на 400 м, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    За сутки на этом участке фронта было отражено десять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки, Степного и Яблоновки. Российские военные уничтожили несколько западных бронемашин ВСУ.

    После неудачной попытки вернуть утраченные позиции украинские силы сосредоточились на восполнении потерь среди своих штурмовых подразделений.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта российская разведка обнаружила выдвижение САУ ВСУ – огневое поражение уничтожило установку на подходе.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают бои за расширение плацдарма на левом берегу Волчьей и в лесах у Синельниково, где продвижение составило более 700 м. Также на западной окраине Волчанска российские силы продвинулись на 1,2 тыс. м. Критическое положение сложилось для украинских подразделений на востоке Волчанска в районе Тихого – здесь несколько групп ВСУ могут попасть в окружение.

    На участке Меловое-Хатнее украинские войска пытались вернуть позиции, используя разведывательные БПЛА и небольшие группы бойцов, но по ним ведет огонь российская артиллерия и FPV-дроны.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Северяне» заявили о затишье ВСУ на Сумском, Теткинском и Глушковском участках фронта.

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