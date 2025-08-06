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Юэянский университет открыл центр подготовки специалистов по шашлыку
Китайский вуз начал набор студентов в уникальный исследовательский центр, где будут обучать приготовлению шашлыка на профессиональном уровне в течение трех лет.
В Китае появился первый исследовательский центр шашлыка на базе Юэянского открытого университета, сообщает РИА «Новости». Центр был создан по соглашению с местной ассоциацией барбекю и будет готовить специалистов по барбекю, или шаокао. Программа рассчитана на два с половиной года теории и полгода практики, ежегодно предполагается принимать от 50 до 100 студентов. Поступить смогут как выпускники школ, так и действующие специалисты отрасли, желающие повысить квалификацию. По мнению организаторов, центр должен вывести приготовление барбекю на новый академический уровень. Барбекю в Китае, известное как шаокао, считается самой популярной уличной едой и имеет множество региональных вариаций по ингредиентам и вкусу. По данным Grand View Research, доход китайского рынка барбекю в 2024 году составил 421,9 млн долларов, а к 2030 году прогнозируется рост до 606,5 млн долларов.
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