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Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Шуваловым
В Кремле во вторник состоится рабочая встреча между президентом Владимиром Путиным и руководителем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Тем для обсуждения очень много на повестке дня», – сказал Песков, передает ТАСС.
Кроме того, в расписании президента на вторник запланирован ряд других служебных встреч, которые не будут освещаться в СМИ.
Последняя публичная встреча Путина и Шувалова была посвящена обсуждению механизма «Фабрики проектного финансирования» с региональными банками и вопросам объема капитала ВЭБ.РФ.
В 2023 году в ходе встречи с президентом глава ВЭБ.РФ сообщал Путину о реализуемых госкорпорацией проектах.