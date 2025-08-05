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Глава спецслужбы Польши Луковский обвинил НАТО в нагнетании угрозы
Высказывания командующего ОВС НАТО Алексуса Гринкевича о возможном противостоянии с Россией в 2027 году служат, по мнению польских властей, инструментом политического давления на союзников альянса.
Высказывания командующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича о возможной готовности России к противостоянию с альянсом в 2027 году являются намеренным преувеличением, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши генерал Дариуш Луковский, передает ТАСС.
По словам Луковского, Гринкевич таким образом стремится оказать давление на европейских союзников и администрацию президента США Дональда Трампа для сохранения американских войск в Европе.
Генерал Луковский считает, что подобные заявления призваны подтолкнуть европейские страны к наращиванию военного потенциала, а также усилить политическое давление на фоне возможного пересмотра дислокации американских военных. Он пояснил, что привлечение внимания к угрозам связано с внутренними политическими процессами в НАТО и США.
По оценке Луковского, угроза нового вооружённого конфликта в Европе в ближайшее время отсутствует. Он подчеркнул: «Я не думаю, что в краткосрочной перспективе существует риск возникновения конфликта в Европе, вместе с тем в долгосрочной перспективе этот риск очевидно высок».
Как писала газета ВЗГЛЯД, железные дороги стран Прибалтики оказались на грани полного экономического коллапса в условиях снижения грузопотока с Россией. Искусственный интеллект в структурах НАТО начал корректировать планы возможного нападения на Калининградскую область для повышения эффективности операций. Генсек Альянса Карлсон назвал ложью утверждения о якобы существующей угрозе нападения России на страны НАТО.