Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.5 комментариев
Губернатор Камчатки потребовал отставки мэра Вилючинска после ЧС
Губернатор Камчатки Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Головчака после ЧС
После резкого увеличения жалоб жителей Вилючинска на работу городской администрации после недавнего сильного землетрясения губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра города Игоря Головчака.
По словам губернатора, после сильного землетрясения количество претензий к работе администрации резко выросло.
Солодов в Telegram-канале отметил, что лично осмотрел жилые дома, социальные объекты и пункт временного размещения граждан в Вилючинске. Он сообщил, что лично убедился в справедливости претензий жителей.
Губернатор подчеркнул, что считает работу городской администрации, в особенности реагирование на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной. По итогам объезда он потребовал отставки мэра города Игоря Головчака.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений региона. Волна цунами после землетрясения подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку готовности Камчатского края к землетрясениям.