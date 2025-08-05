Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Экс-главу китайской AVIC Жуйсуна обвинили в разглашении инсайдерской информации
Бывший председатель совета директоров Китайской авиастроительной корпорации AVIC Тань Жуйсун оказался под следствием по обвинениям в разглашении конфиденциальной информации и незаконном присвоении имущества на особо крупную сумму.
Верховная народная прокуратура КНР предъявила обвинения бывшему главе Китайской авиастроительной корпорации AVIC Тань Жуйсуну, передает ТАСС. Тань Жуйсун подозревается в разглашении инсайдерской информации, а также во взяточничестве и торговле конфиденциальными данными.
Как сообщили в прокуратуре, расследование проводилось Государственной надзорной комиссией Китая совместно с управлением общественной безопасности города Чаоян. По итогам проверки прокуратура возбудила уголовное дело и направила его в суд средней инстанции.
Бывший руководитель AVIC также обвиняется в незаконном присвоении общественного имущества на особо крупную сумму и неправомерных операциях с ценными бумагами. Китайские власти давно ведут жесткую антикоррупционную кампанию, в рамках которой многие чиновники были осуждены и лишены постов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай ликвидировал сеть филиппинских шпионов на своей территории. Дональд Трамп назвал китайские телефоны более серьезной угрозой для безопасности США, чем TikTok. Министерство иностранных дел Китая считал шпионский скандал с британским принцем Эндрю необоснованной спекуляцией.