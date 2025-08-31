Установить личность ликвидатора Парубия оказалось невозможно из-за шлема

Tекст: Ольга Иванова

Идентифицировать исполнителя ликвидации Парубия невозможно из-за того, что лицо человека было полностью закрыто шлемом на записях с камер видеонаблюдения, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». «По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно – лицо полностью закрывал шлем», – цитирует издание.

Журналисты отмечают, что исполнитель тщательно спланировал пути отхода и использовал слепые зоны городской системы видеонаблюдения, чтобы скрыться с места происшествия. Предполагается, что в одной из таких зон он мог переодеться и спрятать электровелосипед, на котором передвигался.

Ранее во Львове ликвидировали бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия.

Украинский филиал американской ультраправой группировки The Base White Phoenix («Белый феникс») ( запрещена в России) опубликовал заявление о причастности к убийству Парубия.

Киллер, который застрелил Парубия, был одет в форму сотрудника службы доставки.

Соратники Парубия заявляли, что его убили за умение организовывать Майданы.

Эксперты связали убийство Парубия с конфликтом внутри украинской элиты.