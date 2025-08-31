От отравления алкоголем в Нижегородской области погибли пять человек

Tекст: Дарья Григоренко

По данным ведомства, ночью 31 августа в местную больницу были доставлены трое мужчин и женщина с признаками алкогольного отравления, несмотря на помощь врачей, все они скончались. Еще один мужчина умер в своей квартире на улице Чапаева, передает ТАСС.

В связи с этими трагическими случаями возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть двух и более лиц по неосторожности. Следователи выясняют, как опасный алкоголь попал к пострадавшим и кто был причастен к его распространению.

Кроме того, ранее пресс-служба прокуратуры Нижегородской области сообщила, что ведомство организовало проверку по факту гибели людей. В ходе мониторинга СМИ прокуратура зафиксировала информацию о массовом отравлении и взяла под контроль расследование обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка соблюдению законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в регионе.

Ранее власти федеральной территории Сириус приняли решение о закрытии рынка «Казачий» после того, как от употребления некачественного алкоголя погибли не менее десяти человек.

Напомним, от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек. В пробах домашней чачи, приведшей к массовому отравлению в Адлере, выявили метиловый спирт, появившийся из-за сивушных масел при производстве.