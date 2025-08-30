Си Цзиньпин заявил о партнерстве между Китаем и Казахстаном

Си Цзиньпин отметил стратегическое партнерство КНР и Казахстана на встрече

Tекст: Денис Тельманов

Китай и Казахстан готовы поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Глава КНР подчеркнул, что стратегическое партнерство между государствами строится на взаимопонимании и доверии, несмотря на изменения международной обстановки.

«Мы готовы оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих наши коренные интересы и ключевые проблемы», – заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР напомнил, что в июне под председательством Токаева прошел второй саммит «Китай – Центральная Азия», укрепивший диалог между Китаем и странами региона. Лидеры обсудили итоги подписанных соглашений, которые заложили основу для дальнейшего регионального сотрудничества.

Президент Казахстана поздравил Си Цзиньпина с 80-летием Победы во Второй мировой войне и победы Китая над японским милитаризмом, а также напомнил, что в 2024 году достигнут рекордный уровень двустороннего товарооборота – 44 млрд долларов.

В рамках визита Токаев примет участие в заседании казахско-китайского делового совета и встретится с руководителями ведущих китайских компаний. Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Визит Токаева приурочен к саммиту ШОС, который пройдет в Тяньцзине 31 августа – 1 сентября. В мероприятии примут участие президент России Владимир Путин, лидеры более двадцати государств и представители десяти международных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены принять личное участие во встрече в китайском Тяньцзине. Генсек организации Нурлан Ермекбаев заявил, что по итогам саммита ШОС может объявить о приеме новых стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.