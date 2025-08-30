Стартовали соревнования «Путь Воина» в Волгоградской области

В Волгоградской области стартовали военно-тактические соревнования Центра «Воин»

Tекст: Денис Тельманов

Соревнования начались на базе лагеря «Авангард» в Волгоградской области, сообщает Центр «Воин». Участие в состязаниях принимают свыше 250 курсантов из 21 филиала Центра, включая Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Мероприятие проводится по поручению заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева в целях повышения практических навыков курсантов.

В приветственном обращении Трутнев подчеркнул, что «Путь ВОИНа» – это проверка не только физической подготовки, но и стратегического мышления, командной работы и характера: «Вам предстоит пройти сложные испытания: от полосы препятствий до управления БПЛА, от оказания первой помощи до разминирования».

В рамках этапа с 29 по 31 августа курсанты выполнят девять испытаний, в том числе скрытое передвижение, разминирование, преодоление зараженной территории, стрельбу, борьбу с БПЛА, управление дронами, оказание первой помощи и полосу препятствий. По итогам отборочного тура четыре команды пройдут в финал, который состоится в Республике Саха (Якутия) с 15 по 21 сентября.

В ходе культурной программы запланированы встречи с Героями России, участниками спецоперации, олимпийскими чемпионами, а также посещение мемориальных объектов Сталинградской битвы, участие в митинге и возложении цветов.

