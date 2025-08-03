Пляжи в центре Сочи закрыли для купания

Tекст: Дарья Григоренко

Во время непогоды на пляжах вывешены красные флаги, запрещающие заходить в воду. Кроме того, в этот период закрыты открытые веранды кафе на набережной, передает ТАСС.

Местные жители и туристы предпочитают укрываться от стихии под навесами, в ресторанах и магазинах. Синоптики предупреждают, что неблагоприятная погода сохранится до понедельника. Ожидаются ливни, сильный штормовой ветер, а также быстрые подъемы уровней воды в реках, которые могут достичь тревожных отметок.

Особую опасность синоптики видят на участке между Магри и Веселым, где возможны смерчи над морем. За ситуацией следит городской оперативный штаб, чтобы своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Напомним, три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее группа спасателей МЧС и машина высокой проходимости местного комитета по лесу были направлены к туристам, оказавшимся в затопленном урочище Подвисло в селе Фанагорийском на Кубани.