Спасателей направили к туристам на затопленном из-за смерча урочище на Кубани

Tекст: Дарья Григоренко

Белопольский заявил в своем Telegram-канале, что причиной резкого подъема воды в реке Чепси стал смерч, пришедший со стороны моря. По словам Белопольского, «затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. На место направлена группа спасателей МЧС, а также машина высокой проходимости местного Комитета по лесу».

Глава города подчеркнул, что в настоящий момент жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. Он отметил, что вода уже начала спадать, а в селе Фанагорийском организован оперативный штаб и приняты все необходимые меры для оказания помощи жителям.

В районе Старого замка (город Горячий ключ) выставлен пост дежурства скорой помощи, а также предусмотрена раздача воды. Ситуация находится под контролем городских властей и экстренных служб.

Напомним, три поселка Краснодарского края оказались подтоплены после сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реке Дефань. Кроме того, в поселке Лермонтово обрушился мост. В Туапсинском районе Краснодарского края началась эвакуация детских туристических групп из-за неблагоприятных погодных условий.

В воскресенье в госкомпании «Автодор» сообщили, что движение автомобилей на 1414-м километре трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае перекрыто из-за схода селевых масс на проезжую часть.