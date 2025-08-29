Рябков сообщил о саботаже Киевом и Евросоюзом результатов встречи на Аляске

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не видит оснований для отклонения от достигнутых на Аляске пониманий между президентами России и США, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на дальнейшие усилия администрации США согласно этим договоренностям и надеется, что ситуация будет воспринята аналогично и в Киеве, и в европейских столицах.

«Мы рассчитываем, что администрация США продолжит усилия в русле тех пониманий и тех заделов, которые созданы на важнейшей встрече президентов на Аляске. И мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж проводится сегодня, по-другому назвать их действия невозможно», – подчеркнул Рябков, комментируя текущий диалог с США.

Дипломат отметил, что Москва видит со стороны Киева и европейских стран прямое противодействие реализации достигнутых на Аляске договоренностей, что, по его словам, затрудняет продвижение по намеченному пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокую результативность переговоров с США, которые прошли на Аляске.

Саммит лидеров России и США на Аляске привел к формированию новой, хотя и неустойчивой, реальности в отношениях мировых центров силы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала журналистам обратиться к американской стороне за разъяснениями заявлений вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по Украине.